Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Kyushu 2026 là hoạt động nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến du lịch, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy trao đổi thông tin thị trường, phát triển sản phẩm và mở rộng hợp tác du lịch giữa Việt Nam với khu vực Kyushu.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh VOV Tokyo

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh Diễn đàn được tổ chức trước thềm Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2027–2028, là cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế và nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước.

Tại diễn đàn, ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn và thành lập Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam – Kyushu.

Ông Phạm Văn Thủy nói: “Hợp tác giữa hai nước không ngừng được mở rộng, giúp gắn kết các địa phương, doanh nghiệp, tạo ra những sản phẩm đặc sắc, đẩy mạnh quảng bá và mang lại những giá trị thiết thực cho cả hai bên. Lợi thế của vùng Kyushu là rất lớn và chúng ta cần phải khai thác giữa các doanh nghiệp du lịch hai nước, cũng như đối với cơ quan quản lý nhà nước”.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy phát biểu tại Diễn đàn.

Phía Nhật Bản nhấn mạnh nền tảng giao lưu lịch sử giữa Việt Nam và Kyushu, đồng thời khẳng định, với thế mạnh về thiên nhiên, suối khoáng nóng, ẩm thực và văn hóa truyền thống, Kyushu có tiềm năng phát triển các hành trình đa dạng, khuyến khích du khách sau khi đến Fukuoka tiếp tục khám phá những địa phương khác trong vùng.

Diễn đàn đã tổ chức 2 phiên chuyên đề với chủ đề “Thị trường du lịch Việt Nam – Kyushu: Xu hướng và cơ hội tăng trưởng” và “Kết nối giá trị bản địa – Phát triển sản phẩm và mở rộng hợp tác du lịch Việt Nam – Kyushu”. Một điểm nhấn quan trọng của diễn đàn là việc ra mắt Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam – Kyushu. Đây là sáng kiến nhằm duy trì kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp sau sự kiện.

Diễn đàn thu hút đông đảo đại diện của Việt Nam và Nhật Bản.

Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Kyushu 2026 được đánh giá là góp phần tạo thêm không gian trao đổi, kết nối giữa các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch.