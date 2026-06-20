DIFF 2026: Đức, Ma Cao chinh phục khán giả với “Bức tranh bằng lửa” và “Tây Du Ký"

Từ chiều tối 20/6, mặc cho không khí nóng bức, khu vực khán đài Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 bên bờ sông Hàn đã chật kín khán giả. Trên các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng, dòng người liên tục đổ về khu vực cầu Rồng, cầu Sông Hàn và tuyến Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo hai bên bờ sông Hàn để chờ đón đêm thi thứ tư của Lễ hội.

Người dân, du khách đổ về các tuyến đường ven sông Hàn xem pháo hoa

Anh Astom Johnson du khách Anh hào hứng: “Tôi thích không khí lễ hội ở Đà Nẵng. Đà Nẵng không chỉ có pháo hoa đẹp mà còn có nhiều điều thú vị nữa. Tôi rất háo hức khi đến đây. Cả gia đình tôi đều cảm thấy đây là trải nghiệm rất đáng nhớ khi đến Đà Nẵng vào dịp này”.

Đông đảo khán giả ngồi xem pháo hoa dọc hai bên bờ sông Hàn

Không khí lễ hội càng trở nên sôi động khi đêm thi chứng kiến màn trình diễn được đánh giá là cân tài cân sức giữa 2 đội pháo hoa đến từ Đức và Ma Cao (Trung Quốc), hai đại diện mang đến những sắc màu rất khác biệt của nghệ thuật pháo hoa đương đại.

Bức tranh đặc sắc của đội Đức vẽ trên bầu trời đêm sông Hàn

Tiếng nhạc vang lên, hàng nghìn ánh mắt hướng về bầu trời sông Hàn. Mở màn đêm thi, đội pháo hoa đến từ Đức đưa khán giả bước vào hành trình mang tên “Pyrographics” - bức tranh được vẽ bằng lửa. Với thế mạnh về kỹ thuật lập trình chính xác và khả năng đồng bộ pháo hoa cùng âm nhạc, đội Đức liên tục tạo nên những lớp hiệu ứng nhiều tầng, những chùm pháo đổi màu và các dải ánh sáng trải rộng trên nền trời đêm.

Du khách ngồi xem pháo hoa ở các hàng quán ven đường

Từng nhịp pháo được tính toán kỹ lưỡng theo giai điệu âm nhạc, tạo cảm giác như những nét cọ khổng lồ đang vẽ nên một bức tranh sống động trên không trung. Khán giả nhiều lần vỗ tay và reo hò khi các hiệu ứng pháo hoa được triển khai đồng loạt, tạo nên những khoảnh khắc mãn nhãn bên sông Hàn.

Màn trình diễn ấn tượng của đội pháo hoa Đức

Nếu đội pháo hoa đến từ Đức chinh phục người xem bằng sự chính xác và hiện đại, thì đội Ma Cao (Trung Quốc) lại mang đến một câu chuyện đậm màu sắc văn hóa phương Đông. Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, màn trình diễn của đội Ma Cao tái hiện hành trình huyền thoại bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và những hiệu ứng pháo hoa mới.

Phần trình diễn của đội Ma Cao.

Các gam màu vàng, đỏ, xanh… liên tục chuyển đổi trên bầu trời, kết hợp với phần nhạc quen thuộc gợi nhớ những hình ảnh của bộ phim gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Những hiệu ứng pháo nước và các dòng pháo thế hệ mới được đội Ma Cao sử dụng, tạo nên nhiều điểm nhấn độc đáo, mang lại cảm giác mới lạ cho người xem.

Khán đài đông kín khán giả

Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ Hà Nội nhận xét: “Tôi đã theo dõi Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nhiều năm. Tôi thấy hai đội tối nay thi đấu rất tuyệt vời. Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn và thu hút đông du khách”.

Đội Ma Cao với Huyền thoại Tây Du Ký

Đêm thi thứ tư tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng khi lượng du khách đến Đà Nẵng tăng cao trong dịp cuối tuần. Không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật pháo hoa, Lễ hội còn là nơi giao lưu văn hóa, kết nối các quốc gia thông qua nghệ thuật ánh sáng.

Bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn Tổ chức Pháo hoa Global 2000 cho rằng: “Tôi cho rằng rất khó tìm thấy một cuộc thi pháo hoa nào trên thế giới có mô hình tương tự Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Lễ hội này không chỉ là một cuộc thi pháo hoa, mà còn là một không gian lễ hội và giải trí đa trải nghiệm. Tôi tin rằng đây là điểm khác biệt rất riêng của Đà Nẵng và cũng là lý do để Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được xem là một trong những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới hiện nay".

Đêm thi thứ 4 DIFF với những màn pháo hoa đặc sắc

Khép lại đêm thi thứ tư, bầu trời sông Hàn thêm một lần được thắp sáng bởi những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp quốc tế. 2 đội đã cùng mang đến cho khán giả một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 – lễ hội pháo hoa đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ sự kiện quốc tế.

Tối 27/6 tới, sân khấu bên sông Hàn sẽ tiếp tục nóng lên với màn trình diễn giữa Hàn Quốc và Vương quốc Anh trong đêm thi thứ 5 Lễ hội Pháo hoa quốc tế 2026 mang chủ đề “Công nghệ dẫn lối”, hứa hẹn mở ra những bất ngờ mới trên hành trình chinh phục khán giả bằng nghệ thuật pháo hoa đỉnh cao.