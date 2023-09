Dịp lễ 2/9, du khách đến Tiền Giang vẫn tăng gấp nhiều lần dù thời tiết bất lợi

Trong ngày 1 và ngày 2/9, hầu hết các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều có lượng khách đến tham quan, nghỉ mát tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Đông khách nhất là các điểm du lịch sinh thái ở các cồn, ven sông Tiền thuộc huyện Châu Thành, ngoại ô thành phố Bến Tre, huyện Chợ Lách. Đặc biệt các khu du lịch ven biển của huyện Thạnh Phú như Cồn Bửng, xã Thạnh Hải thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi, giải trí và thường thức các món ăn đặc sản vùng biển.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, dù thời tiết không thuận lợi nhưng du khách đến tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vẫn tăng cao.

Các địa điểm khác như: Lăng Ông Nam Hải, chùa An Linh, nhà cổ Huỳnh Phủ, hàng cây Sáu Đấu, vườn nho Bảy Thiết cũng là điểm đến lý tưởng thu hút đông khách tham quan. Ở khu vực các xã ven biển Thới Thuận, Thừa Đức, huyện Bình Đại; Cồn Nhàn, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri cũng thu hút rất đông du khách dịp nghỉ lễ này.

Tại tỉnh Tiền Giang ngày hôm nay, dù nhiều cơn mưa to liên tiếp nhưng tại các điểm du lịch như: Trại rắn Đồng Tâm, cồn Thới Sơn, chùa Liên Hoa, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, khu bãi biển và đê biển Tân Thành khách tham quan, nghỉ mát tăng lên rất nhiều lần so với ngày thường. Công tác đón tiếp du khách được các điểm kinh doanh du lịch tổ chức chu đáo, giá cả ổn định.

Công ty truyền thông du lịch C2T Bến Tre phục vụ đoàn cán bộ tỉnh Ninh Bình đến tham quan tại tỉnh Bến Tre

Ông Nguyễn Quang Vinh, chủ doanh nghiệp nhà cổ Bà Đức tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết ngày 2/9 đã đón tiếp lượng khách tăng gần 4 lần so với ngày trước đó: “Ở đây có mưa rồi tạnh, nhưng khách vẫn đi bình thường. Từ sáng đến giờ có gần 400 khách, đa số là khách Việt, khách đi tự do cũng có do công ty đưa đến, khách di du lịch trong ngày về chủ yếu khách TP. HCM. Khách đến bằng ô tôm rồi đi bằng tàu do công ty du lịch đưa đến. So với ngày thường thì du khách ngày lễ này tăng lên nhiều, khoảng 3-4 lần. Khách tham quan rồi ăn uống quán phía sau, khách yêu cầu món gì cũng có”.