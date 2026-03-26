Đông đảo du khách tham quan di tích dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Huế

Thứ Năm, 17:15, 26/03/2026
VOV.VN - Hôm nay (26/3), nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Huế (26/3/1975 – 26/3/2026), các điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Ngay từ sáng sớm, lượng khách đổ về các điểm di tích như Hoàng thành Huế, các lăng vua Triều Nguyễn tăng cao. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bố trí thêm nhân lực tại các điểm di tích, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, phục vụ tốt nhu cầu tham quan của người dân và du khách trong ngày cao điểm.

Đông đảo du khách tham quan Điện Thái Hòa, Đại Nộ Huế
Nhiều người dân tranh thủ đưa con em đến tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Triều Nguyễn

Chính sách miễn phí tham quan trong ngày 26/3 đã tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận gần hơn với di sản văn hóa. Các hoạt động tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử diễn ra sôi động tại nhiều điểm trong quần thể di tích.

Khách tham quan di tích cố đô Huế
Du khách nước ngoài tham quan Đại Nội Huế

Anh Nguyễn Thành Trung, người dân phường An Cựu, thành phố Huế cho biết: việc miễn phí tham quan di tích đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Huế:

Nhiều bạn trẻ tham quan di sản Huế nhân dịp 26/3
Nhộn nhịp du khách tham quan khu di sản Huế

“Hôm nay, tôi được biết thông tin di sản Huế mở cửa và đã đến đây từ sớm để tranh thủ tham quan Đại Nội. Tôi cho rằng, cái chính sánh mở cửa vào những ngày lễ lớn của chính quyền Huế để cho người dân tiếp cận di sản rất nhân văn. Đây là một điều mà để cho người dân có thể tiếp cận được các di sản sống, được tham quan, được học hỏi, được tìm hiểu được những giá trị lịch sử ” - anh Nguyễn Thành Trung cho biết.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Linh vật ngựa tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy

VOV.VN - Tối 22/3, một linh vật ngựa trang trí tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy.

Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Huế

VOV.VN - Sáng 22/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 1.

Tu bổ, phục hồi điện Cần Chánh trong Hoàng thành Huế

VOV.VN - Dự án tu bổ, phục hồi Điện Cần Chánh, công trình trung tâm của khu vực Tử Cấm thành thuộc Hoàng thành Huế đang được triển khai với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án bảo tồn quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện không gian kiến trúc trung tâm của kinh đô xưa dưới triều Nguyễn.

