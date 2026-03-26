Đông đảo du khách tham quan di tích dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Huế

Ngay từ sáng sớm, lượng khách đổ về các điểm di tích như Hoàng thành Huế, các lăng vua Triều Nguyễn tăng cao. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bố trí thêm nhân lực tại các điểm di tích, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, phục vụ tốt nhu cầu tham quan của người dân và du khách trong ngày cao điểm.

Chính sách miễn phí tham quan trong ngày 26/3 đã tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận gần hơn với di sản văn hóa. Các hoạt động tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử diễn ra sôi động tại nhiều điểm trong quần thể di tích.

Anh Nguyễn Thành Trung, người dân phường An Cựu, thành phố Huế cho biết: việc miễn phí tham quan di tích đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Huế:

“Hôm nay, tôi được biết thông tin di sản Huế mở cửa và đã đến đây từ sớm để tranh thủ tham quan Đại Nội. Tôi cho rằng, cái chính sánh mở cửa vào những ngày lễ lớn của chính quyền Huế để cho người dân tiếp cận di sản rất nhân văn. Đây là một điều mà để cho người dân có thể tiếp cận được các di sản sống, được tham quan, được học hỏi, được tìm hiểu được những giá trị lịch sử ” - anh Nguyễn Thành Trung cho biết.