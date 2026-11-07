Đồng Nai tính cách giữ chân 25 triệu lượt khách khi mở cửa siêu sân bay Long Thành

Từ "điểm trung chuyển" đến "điểm đến trải nghiệm"

Dù sở hữu nguồn tài nguyên phong phú như hồ Trị An, Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên, 121 di tích lịch sử cùng bản sắc độc đáo của 41 dân tộc anh em, du lịch Đồng Nai vẫn chưa thể bứt phá.

Thống kê cho thấy, mỗi năm thành phố thu hút hơn 5 triệu lượt khách nhưng doanh thu mang lại còn khá khiêm tốn. Bình quân du khách chỉ lưu trú khoảng 1 ngày với mức chi tiêu trung bình vỏn vẹn 800.000 đồng.

Du khách nước ngoài đạp xe đạp xuyên rừng quốc gia Cát Tiên (ảnh: E-tour)

Tới đây, khi sân bay Long Thành đón 25 triệu lượt khách/năm, nếu du khách vừa bước xuống máy bay đã lập tức di chuyển về TP.HCM hay Lâm Đồng... Đồng Nai sẽ bỏ lỡ một nguồn lợi kinh tế vô cùng to lớn.

Bà Nguyễn Hương Giang, Giám đốc điều hành Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu cho rằng, Đồng Nai nên tận dụng lợi thế là thủ phủ công nghiệp để tập trung trước tiên vào dòng khách doanh nhân: "Một điểm mà Đồng Nai nên bắt đầu là tập trung vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp (hay còn gọi là Mice). Đây là thế mạnh hiện hữu tại địa phương. Chúng ta nên thiết kế những trải nghiệm, sản phẩm phù hợp, hấp dẫn đối tượng khách hàng này để họ đến Đồng Nai làm kinh doanh và sẽ dành nhiều thời gian hơn cho địa phương thay vì xong việc là về ngay Sài Gòn hay bay về nước."

Bà Nguyễn Hương Giang, Giám đốc điều hành Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu (ảnh: Thiên Lý)

Theo bà Giang, Đồng Nai có thể phát triển các mô hình đột phá như: “Thành phố sân bay trong rừng”; trung tâm hội chợ công nghệ Green-hub; các tuyến du lịch công nghiệp ghé thăm nhà máy kiểu mẫu, trung tâm R&D hay tạo nên một "thiên đường giải trí" ngay tại khu vực sân bay. Bên cạnh đó là các lễ hội trái cây, lễ hội sầu riêng, làng nghề gốm truyền thống cho du khách tự tay trải nghiệm.

Ở góc độ công nghệ, ông Nguyễn Huy, chuyên gia Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận định, Đồng Nai sở hữu nhiều di tích quốc gia đặc biệt cùng những câu chuyện văn hóa riêng biệt, có thể tạo sức lan tỏa ra khu vực và thế giới. Muốn vậy, địa phương phải đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa các dữ liệu để đưa lên các nền tảng.

Ông Nguyễn Huy, chuyên gia Trí tuệ nhân tạo cho rằng, Đồng Nai cần số hóa dữ liệu, địa điểm du lịch để chia sẻ trên các nền tảng (ảnh: Thiên Lý)

"Đưa di sản, đồ vật, câu chuyện lên không gian số đang được tạo ra, từ đó cùng thúc đẩy với truyền thông, mạng xã hội để đẩy nó ra rộng hơn, kết hợp với truyền thông, mạng xã hội và các chiến dịch quảng bá tầm cỡ quốc gia. Khi du khách tìm hiểu về Việt Nam, họ sẽ thấy một Đồng Nai. Trong Đồng Nai có đầy đủ những câu chuyện thì như một mạng xã hội thu nhỏ đưa người ta đến với địa phương”.

Ông Huy nhấn mạnh thêm, ngay cả hệ thống bảo vật, di sản độc bản của Đồng Nai cũng có thể số hóa thành các không gian trải nghiệm thực tế ảo có thu phí. Khách du lịch trên thế giới dù chưa đặt chân đến Việt Nam vẫn có thể trả phí trải nghiệm qua mạng, từ đó kích thích trí tò mò và mong muốn được đến với Đồng Nai.

"Gỡ nút thắt" hạ tầng lưu trú và nguồn nhân lực

Bên cạnh việc xây dựng các điểm đến, xây dựng hạ tầng giao thông kết nối, bài toán tiếp theo được các doanh nghiệp lữ hành, chuyên gia nhận định, để phát triển du lịch Đồng Nai phải có nhân lực du lịch; hệ thống lưu trú chất lượng cao.

Khu bảo tồn sóc Bom Bo có nhiều hoạt động đặc sắc thu hút khách du lịch (ảnh: Thiên Lý)

Du khách quá cảnh hoặc nghỉ lại 1-2 ngày rất cần các tổ hợp mua sắm, ẩm thực, giải trí đêm mang đậm dấu ấn bản địa và kết nối thuận tiện từ sân bay. Kỳ vọng thành phố sớm hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối từ Long Thành đi Cát Tiên, hồ Trị An, các khu sinh thái ven sông Đồng Nai, đồng thời có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư chuỗi khách sạn 4-5 sao.

Ở góc độ du lịch cộng đồng, nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp lữ hành nhỏ tại các khu vực như Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn Đồng Nai bày tỏ mong muốn Nhà nước sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn vốn ban đầu. Việc tiếp cận tín dụng ưu đãi và được quy hoạch điểm đến bài bản sẽ giúp người dân bản địa, đồng bào dân tộc thiểu số tự tin đầu tư, làm du lịch sinh thái, nông nghiệp một cách bền vững thay vì phải "tự sinh tồn" như trước đây.

Du khách tham quan, du lịch tại hồ Trị An (ảnh: E tour)

Từng bước đón dòng khách

Nhận diện rõ cả cơ hội lẫn những "nút thắt" cần tháo gỡ, ngành du lịch Đồng Nai đang khẩn trương cụ thể hóa các định hướng chiến lược để chủ động đón làn sóng du khách trong tương lai gần.

Đồng Nai xác định việc Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào vận hành là động lực mang tính đột phá cho toàn bộ không gian phát triển kinh tế - xã hội, trong đó du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.

Để đưa du lịch trở thành trụ cột kinh tế và phát triển công nghiệp văn hóa, Đồng Nai tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để xây dựng điểm đến thông minh; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) và bản sao số (Digital Twin) nhằm số hóa sinh động các di sản văn hóa; Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cho cả khối quản lý lẫn doanh nghiệp; xây dựng và định vị thương hiệu điểm đến Đồng Nai sâu rộng trên thị trường nội địa và quốc tế.

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đồng Nai (ảnh: Thiên Lý)

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cho biết thêm:

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ chuẩn hóa và số hóa toàn bộ dữ liệu di tích, di sản văn hóa, hoàn thiện bản đồ du lịch thông minh để du khách dễ dàng truy cập. Đồng thời, chuyển mạnh từ phương thức quảng bá truyền thống sang tiếp thị số dựa trên phân tích dữ liệu du khách. Đưa hình ảnh, sản phẩm văn hóa, du lịch Đồng Nai lên các nền tảng số. Hướng tới mục tiêu đưa du lịch Đồng Nai vươn xa, đưa kinh tế Đồng Nai phát triển bứt phá".

Sự chủ động chuyển mình từ tư duy đến hành động, từ hạ tầng đến công nghệ đang được xem là "chìa khóa" giúp Đồng Nai tự tin mở cánh cửa Long Thành, hiện thực hóa khát vọng giữ chân hàng triệu lượt du khách mỗi năm.