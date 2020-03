Du khách châu Âu viết thư cảm ơn sau những ngày cách ly tại Hội An

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam vừa nhận bức thư được viết bằng tiếng Anh của bà Cristina Daus (quốc tịch Romania) cảm ơn đến những người đã chăm sóc, phục vụ bà cùng nhiều người khác trong thời gian bà được cách ly tại một khu nghỉ dưỡng ở Hội An.



Bà Cristina Daus là Trưởng đoàn, đại diện của nhóm 15 khách du lịch người Romania được cách ly tại Hoi An Beach Resort, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trong 9 ngày và đã hoàn thành thời gian cách ly y tế vào hôm qua (28/3).

Khách sạn Hoi An Beach Resort, nơi cách ly du khách nước ngoài

Mở đầu bức thư bà Cristina Daus viết: “Khi tôi viết email này cho bạn, chúng tôi đang trên bầu trời Việt Nam để trở về nhà. Tôi chỉ muốn gửi cho bạn một lá thư cảm kích cho đội ngũ nhân viên tuyệt vời của bạn, những người đã chăm sóc chúng tôi rất nhiều trong những gì chúng tôi sẽ luôn nhớ như là “những ngày tháng bị cách ly tại Việt Nam” và một trải nghiệm rất đặc biệt.



Bức thư của bà Cristina Daus có đoạn: Đối với đội ngũ nhân viên liên quan, chúng tôi không thể đòi hỏi sự giúp đỡ nào tốt hơn thế nữa vì nhân viên của bạn thực sự tuyệt vời trong việc giải quyết nhanh chóng, trên hết - mỗi vấn đề của chúng tôi... Ngay cả những khách du lịch khó chịu nhất cũng phải thừa nhận điều đó và tự hỏi rằng tìm đâu được nơi nào khác chúng ta có thể có được sự đối xử tuyệt vời như vậy, trong tình huống như thế này?

Theo bà Cristina Daus: “Vì Hội An là địa điểm văn hóa yêu thích của tôi ở Việt Nam và vì tôi đặc biệt yêu thích thời gian diễn ra Đêm hội trăng rằm, tôi hy vọng rằng sự lây lan của virus này sẽ sớm dừng lại để tôi có thể quay lại với các nhóm khách du lịch khác để cho họ thấy vẻ đẹp của đất nước của bạn”.

Bà Cristina Daus (cầm hoa) cùng nhóm du khách Rumani trước khi rời khu cách ly

Lá thư của bà Cristina Daus gởi đến những người đã giúp đỡ bà trong những ngày cách ly

Hôm qua (28/3), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hội An công bố và trao quyết định hoàn thành cách ly 14 ngày cho 22 trường hợp du khách nước ngoài, gồm 20 người tại Hoi An Beach Resort và 2 người ở Cẩm Thanh Village.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo đang thực hiện cách ly cho 58 người gồm 31 người tại Phân hiệu Trường cán bộ Nông dân cơ sở tại Hội An, 1 người tại khách sạn, 10 người tại Trung tâm Y tế huyện Nam Giang và 16 người tại cơ sở y tế khác. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.



Trước đó, một nữ du khách người Ba Lan cũng viết thư tay, sau đó sử dụng Google để chuyển ngữ sang tiếng Việt gửi những người đã giúp đỡ bà trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Quan điểm của thành phố cũng như của tỉnh trong suốt đợt chống dịch này vừa đảm bảo mục tiêu giữ sức khỏe cũng như an toàn tính mạng cho người dân và du khách là trên hết, nhưng đồng thời cũng phải đối xử như thế nào thật thân thiện, đảm bảo thuận lợi nhất cho du khách trong quá trình cách ly, để làm sao giữ được hình ảnh của Hôi An thân thiện, hiền hòa, hiếu khách; Để sau này khi hết dịch thu hút lại ngay khách đến với Hội An”./.