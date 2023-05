Du khách nhận lại số tiền bị người đạp xe xích lô "chặt chém" tại Huế

Trước đó, sáng 15/5/2023, thấy hai du khách nước ngoài (quốc tịch Australia) đi bộ trên đường Lê Lợi, thành phố Huế (trước Khách sạn Century), người đạp xích lô Dương Văn C. (sinh năm 1976, trú tại đường Hải Triều, phường An Đông, thành phố Huế) đã đến trao đổi; sau đó hai du khách đồng ý để người đạp xích lô Dương Văn C. và một người đạp xích lô khác (không rõ tên tuổi) chở đến Đại Nội với giá thỏa thuận là 150.000 đồng/xe.

Sau đó, hai người đạp xích lô tự ý chở khách theo lộ trình: Qua cầu Trường Tiền, qua chợ Đông Ba, vào cửa Đông Ba, đến Tịnh Tâm Kim Cổ để khách tham quan. Tiếp đó, hai người đạp xích lô tự ý chở khách đi tiếp đến chùa Thiên Mụ (không có thỏa thuận trước với hai du khách). Sau đó mới chở khách về Đại Nội và thu tiền của khách là 350.000 đồng/xe. Du khách đưa cho hai người đạp xích lô tổng cộng 700.000 đồng. Do không hài lòng với việc tăng giá so với thỏa thuận trước đó, nên hai du khách đã phản ánh lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Du lịch phối hợp với Công an thành phố Huế xác minh sự việc và mời người đạp xích lô Dương Văn C. lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, người đạp xích lô thừa nhận hành vi tự ý ép khách đến các điểm tham quan ngoài thỏa thuận ban đầu và xin trả lại số tiền 400.000 đồng chênh lệch.

Nhận lại được số tiền, hai du khách nước ngoài bày tỏ cảm ơn vì sự vào cuộc nhanh chóng của các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như thành phố Huế trong việc bảo vệ quyền lợi cho du khách; giúp du khách cảm thấy an tâm hơn khi đi du lịch ở nơi xa lạ. Hai du khách cho biết sẽ thông tin lại về việc làm kịp thời này của tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như chia sẻ với người thân, bạn bè sau khi về nước nên lựa chọn Huế làm để du lịch, vì đây là điểm đến cổ kính, an toàn, thân thiện và mến khách.

Phía cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương rất quan tâm đến vấn đề phát triển du lịch, luôn theo dõi và kịp thời nắm bắt, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, những vụ việc ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương. Điều này tạo sự yên tâm cho du khách, xây dựng Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng có môi trường du lịch văn minh - thân thiện - an toàn - giàu bản sắc.

Mọi vấn đề liên quan đến du lịch và các hành vi không tốt trong hoạt động du lịch, du khách có thể liên hệ về Sở Du lịch Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 4 tầng, Khu Hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế - ĐT: 0234.3820242. Đường dây nóng phản ánh các vụ việc liên quan đến môi trường du lịch tại Thừa Thiên Huế: 0234.3501111./.