Du khách quên lối về khi ở trong những khách sạn đẹp nhất thế giới này

Tại bể bơi vô cực ở tầng 57 của khách sạn Marina Bay Sands, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Singapore xinh đẹp. Năm 2013, trang du lịch Travel & Leisure bầu chọn khách sạn Mombo Camp and Little Mombo Camp ở Botswana là khách sạn tốt nhất thế giới. Tại đây, du khách sẽ được ăn tối giữa thiên nhiên hoang dã ngay trước mắt sư tử hay ngựa vằn. Khách sạn Shangri-La sang trọng với cửa nhìn ra tháp Eiffel ở Paris, Pháp. Khách sạn Oberoi Udaivilas được trang TripAdvisor bầu chọn là khách sạn tốt nhất ở Ấn Độ. Khách sạn Burj Al Arab ở Dubai cao thứ 4 trên thế giới, được mệnh danh là "khách sạn sang trọng nhất thế giới". The Southern Ocean Lodge là khách sạn tốt nhất ở Australia theo bình chọn của Travel & Leisure. Khách sạn de Glace ở Quebec, Canada, là khách sạn băng đầu tiên và duy nhất tại Bắc Mỹ. Khách sạn lần đầu tiên được xây dựng vào năm 2001 và được làm từ 15.000 tấn tuyết và 500.000 tấn băng mỗi năm. Hòa mình với thiên nhiên khi ở khách sạn Beho Beho, Tanzania. Lebua là một khách sạn sang trọng nằm trong tòa nhà chọc trời State Tower, Bangkok. Du khách sẽ được nghỉ ngơi trong một không gian tiện nghi, tầm nhìn tuyệt đẹp toàn cảnh Bangkok và sông Chao Phraya. Khách sạn Hang Gamirasu là một trong những khách sạn hang động đẹp nhất ở khu vực Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ. Khách sạn tuyệt đẹp dưới đáy đại dương này nằm trong tổ hợp resort và khách sạn Conrad Rangali thuộc vườn nhiệt đới đảo Rangalifinolhu (Mandives). Khách sạn Marques De Riscal, Elciego, Tây Ban Nha ban đầu là một nhà máy rượu vang được xây dựng từ năm 1858, sau đó nó được kiến trúc sư Frank Gehry thiết kế lại thành khách sạn. Khung cảnh ngoạn mục của khách sạn Berggasthaus Aescher nép mình bên một ngọn núi ở dãy Alps, Thụy Sĩ. Trải nghiệm giấc ngủ trong lều tuyết bằng kính và chiêm ngưỡng những vì sao trên bầu trời tại khách sạn Kakslauttanen, Phần Lan. Tại khách sạn Jade Mountain, St. Lucia, du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh núi non xung quanh từ bể bơi vô cực.

