Du khách rùng mình đứng trên đài quan sát trong suốt ở Trung Quốc

Đài quan sát ở quận ngoại ô Bình Cốc, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc là đài quan sát lớn nhất ở đất nước này, mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách khi ghé thăm. Công trình bao gồm 1 cầu kính nằm cheo leo trên sườn đá, được cố định và níu giữ bởi những sợi cáp chắc chắn, dẫn đến khu vực trung tâm là kính hình tròn. Đài quan sát mang danh là “đĩa bay UFO” của Trung Quốc. Đài quan sát nằm ở độ cao 396 m so với mặt đất, cách sườn đá 32 m, khuôn khổ cấu trúc được gia cố bằng hợp kim titan, đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Tuy nhiên, đây không phải khu vực dành cho những người nhút nhát bời sàn kính tròn là không gian mở. Những làn gió mạnh có thể khiến du khách cảm thấy mình như được thổi lên sàn kính này. Một số du khách hy vọng rằng Trung Quốc nên có thêm nhiều điểm tham quan tương tự, bởi khi đi trên đài quan sát này thực sự là cách giúp thư giãn, giải tỏa căng thẳng trong công việc. Đài quan sát một nơi thú vị để khám phá cuộc sống ở ngoại ô Bắc Kinh, ngắm nhìn công viên địa chất Pinggu Huangsongyu. Cuối tháng 6 năm 2018, Trung Quốc tiếp tục mở thêm một đài quan sát bằng kính trong suốt ở Viễn Thanh, Quảng Đông, Trung Quốc. Công trình này có trung tâm là đài quan sát bằng kính hình tròn - cách sườn đá 72 m và cao 202 m so với mặt đất mang đến trải nghiệm không kém phần thú vị cho du khách.

