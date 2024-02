Du lịch Bình Thuận sôi động ngay từ đầu năm Giáp Thìn 2024

Trong đó, cao điểm từ mồng 2 Tết, lượng khách tăng cao, tính chung, công suất phòng huy động bình quân của các khách sạn, resort trong dịp Tết đạt khoảng 75 - 85%. Một số resort có thương hiệu, uy tín đạt công suất phòng tối đa và kéo dài đến hết mồng 4 Tết như: K-Town, Wonderland, Novela, Sonata, Làng Tre, The Cliff…).

Theo đánh giá của ngành du lịch, hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn Bình Thuận diễn ra sôi động và nhộn nhịp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống được tổ chức khá chu đáo, với nội dung phong phú, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến tham quan tạo nên không khí Tết thêm vui tươi.

Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ phục vụ nhu cầu du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: B.Hữu

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho du khách trong dịp Tết năm nay ở tất cả các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo, chưa xảy ra vụ việc đáng tiếc nào; giá cả dịch vụ lưu trú, hàng hóa có tăng nhưng không đáng kể… qua đó đã tạo được ấn tượng tốt cho du khách đến Bình Thuận trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Các sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương được trưng bày ở các khu lưu trú. Ảnh: B.Hữu

Các chương trình mừng Xuân, phục vụ du khách, trong dịp Tết đã được các đơn vị kinh doanh du lịch chuẩn bị chu đáo và khá tốt để phục vụ du khách như: Chương trình chào đón những du khách đầu tiên đến Bình Thuận; hội thi gói bánh chưng, bánh tét, gala dinner ngoài trời; chương trình hái lộc đầu năm, trò chơi dân gian, giao lưu múa sạp, chợ Tết quê...

Cùng với đó, một số doanh nghiệp du lịch đưa du khách tham quan Phan Thiết, xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty… Cũng trong dịp Tết, tại NovaWorld Phan Thiết tổ chức Lễ hội Vibe Fest, diễn ra từ mồng 3 đến mồng 8 Tết (ngày 12 - 17/2) mang đến không gian giải trí hấp dẫn, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.