Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng kỷ lục - đâu là nguyên nhân?

Quý 1/2019, khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không ước đạt 757,5 nghìn lượt, tăng 56,5% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, lượng khách từ Thái Lan đến Đà Nẵng tăng đến 35,7% so với cùng kỳ 2018, được coi là một kỷ lục từ trước đến nay.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019

Sự tăng trưởng của du lịch Đà Nẵng khiến nhiều điểm đến thế giới cũng phải ngưỡng mộ chứ chẳng nói riêng gì Việt Nam. Nhưng “phép màu” không đến tự nhiên. Sức hút của du lịch Đà Nẵng bây giờ không còn bó hẹp ở những bãi biển đẹp, những ngọn núi hoang sơ như nhiều năm trước.

Số đường bay tăng vọt, khách lưu trú vượt gấp 4 lần dự kiến

Ngành du lịch Đà Nẵng chưa bao giờ chứng kiến một lượng khách quốc tế tăng kỷ lục như vậy. Chỉ riêng quý 1/2019, đã có 27 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, 9 đường bay nội địa với tổng cộng 368 chuyến/tuần. Tức là chỉ trong 3 tháng, Đà Nẵng đã có thêm 4 đường bay quốc tế mới tới thành phố. Trong đó, riêng số đường bay từ Thái Lan đến Đà Nẵng đã lên tới 56 chuyến/tuần. Theo bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm XTDL Đà Nẵng, thị trường Thái Lan đã vượt qua thị trường truyền thống Nhật Bản để đứng vị trí thứ 03 trong TOP 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Con Sông Hàn là một điểm nhấn của thành phồ Đà Nẵng, tạo nên sự khác biệt cho thành phố Đà Nẵng và góp phần phát triển du lịch Đà Nẵng

Tính chung quý 1/2019, tổng lượng khách khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng 16,4% so cùng kỳ 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 876,5 nghìn lượt, tăng 31,2%. Đáng chú ý, trong hơn 1,8 triệu lượt khách, số khách mà các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,254 triệu lượt, tăng 35,4% so với cùng kỳ 2018; trong khi kế hoạch đề ra chỉ tăng… 9,6%. Riêng lượng khách quốc tế mà các cơ sở lưu trú phục vụ trong cùng thời gian ước đạt 331,4 nghìn lượt, tăng đến 41,4% so với kế hoạch đề ra chỉ tăng 10,1%, tức vượt gấp khoảng 4 lần dự kiến!

Lượng khách tăng, số ngày lưu trú cũng tăng, đó mới là những tín hiệu phản ánh đúng thực chất của sự phát triển. Hiện bình quân số ngày lưu trú của khách du lịch trong nước tại Đà Nẵng là 2,6 ngày/lượt, của khách quốc tế là 2,85 ngày/lượt. Trước đó, theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội Đà Nẵng, số ngày lưu trú bình quân của du khách đến Đà Nẵng chỉ đạt khoảng 2 ngày.

Không có cái gọi là “phép màu tự nhiên”

5-7 năm trước, nếu Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng khách quốc tế kỷ lục như vậy, nhiều người sẽ cho rằng bởi Đà Nẵng có rừng vàng biển bạc, được thiên nhiên ưu ái ban phú những điều kiện tự nhiên chẳng nơi nào có được. Nhưng giờ, suy nghĩ đó đã thực sự lạc hậu, khi những khảo sát thực tế từ chính du khách nước ngoài và các doanh nghiệp du lịch đưa khách tới thành phố đã chứng minh điều ngược lại.

Cây Cầu Vàng Trên Đỉnh Bà Nà Hills

Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm XTDL Đà Nẵng cho biết:“Du khách Thái Lan đến Đà Nẵng tăng đột biến thời gian qua là nhờ sức hút đặc biệt của Cầu Vàng ở Bà Nà Hills. Chương trình tour khách Thái đến Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm chủ yếu tham quan Cầu Vàng, lưu trú 01 đêm tại khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills, các đêm còn lại lưu trú tại khách sạn 3-4 sao ở TP Đà Nẵng”.

Còn theo bà Trần Thị Minh Đức - Trưởng phòng Inbound Vietrantour: 100% khách nội địa và châu Á của Vietrantour đi Đà Nẵng đòi đến Bà Nà Hills, tới Cầu Vàng. “Hiện nay, không chỉ khách quốc tế mà ngay cả người Việt Nam cũng đều chọn Đà Nẵng đầu tiên vì hạ tầng, dịch vụ ở đây rất tốt và đặc biệt là khu Bà Nà Hills có thể chiều lòng tất cả mọi người”, bà Trần Thị Minh Đức cho hay.

àng Pháp - Bà Nà Hills được thiết kế mang phong cách kiến trúc cổ xưa, tựa như ngoại ô thành phố Paris của đất nước Pháp xinh đẹp

Cũng theo bà Đức, nhiều năm trước, Đà Nẵng không được nhiều người biết tới, nhưng kể từ khi Bà Nà Hills ra đời, thành phố bên sông Hàn trở thành điểm phải đến của nhiều du khách trong nước, trở thành thủ phủ du lịch miền Trung. Thậm chí chỉ mới đây thôi, tỷ phú Anh đã quyết định thay đổi lịch trình, ghé Đà Nẵng vì Cầu Vàng. “Trước đây, đi tour Đà Nẵng, du khách chọn hành trình 3 ngày 2 đêm, nhưng bây giờ, hầu hết đều lựa tour 4 ngày 3 đêm để dành 1 ngày khám phá Bà Nà Hills. Với việc giữ chân du khách thêm 1 đêm, Bà Nà Hills đã góp phần quan trọng nâng cao doanh thu du lịch cho Đà Nẵng”, Bà Đức cho hay.

Đồng tình, ông Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng nghiệp vụ Chất lượng quốc tế (Golden Tour), Phó Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội đánh giá: “Tôi đã làm du lịch trên 10 năm, các sản phẩm du lịch quốc tế cũng như nội địa đến Đà Nẵng đều không thể thiếu Bà Nà Hills. Đây là điểm đến có sức hút khó cưỡng của Đà Nẵng. Thậm chí, Bà Nà Hills giúp Đà Nẵng có thêm một điểm tham quan đặc thù bên cạnh khu du lịch biển, từ đó, nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa các loại hình du lịch cho Đà Nẵng. Ở Việt Nam, rất hiếm khu du lịch làm được điều này”.

Bà Nà Hills với những công trình kiến trúc Pháp cổ đẹp như cổ tích

Một Bà Nà Hills với những công trình kiến trúc Pháp cổ đẹp như cổ tích, với cây Cầu Vàng như bước ra từ huyền thoại, những show nghệ thuật được đầu tư bài bản và quy mô được tập đoàn chủ đầu tư Sun Group rót hàng trăm tỷ đồng như Vũ hội Ánh Dương… đã không chỉ góp phần mang tới cho Đà Nẵng những dòng khách ngày càng lớn mà còn liên tục trở thành một trong những nguyên nhân cơ bản giúp Đà Nẵng lọt danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới thời gian qua. Rõ ràng, không thể phủ nhận rằng du lịch Đà Nẵng đang hưởng lợi nhiều hơn và khẳng định vị thế từ cách làm sáng tạo, từ nỗ lực của những doanh nghiệp tư nhân chứ không phải chỉ bởi lợi thế tự nhiên như người ta vẫn nghĩ./.