Du lịch Đắk Lắk: Thăm tòa tháp cổ kính nghìn năm tuổi

Chủ Nhật, 06:01, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trên đỉnh núi Nhạn (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), di tích Tháp Nhạn hiện lên vừa cổ kính vừa trầm mặc. Mang kiến trúc Chăm cổ, nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc mà còn trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi đến với vùng ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Những ngày cuối tuần, từ sáng sớm, khu vực di tích Tháp Nhạn (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã có khá đông người dân và du khách. Người đi bộ thể dục, người dâng hương, tham quan hay đứng trên đỉnh núi ngắm dòng Đà Rằng và đô thị Tuy Hòa từ trên cao. Giữa không gian thoáng đãng, mát mẻ và khá yên tĩnh, ngôi tháp cổ nổi bật với màu gạch nâu đỏ đặc trưng của kiến trúc Chăm Pa.

Tháp Nhạn Phú Yên được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XI, là một trong số ít công trình kiến trúc Chăm còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung hiện nay

Được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII, hiện nay Tháp Nhạn là một trong số ít công trình kiến trúc Chăm còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung. Đây cũng là một trong số ít tháp còn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na. Hằng năm vào trung tuần tháng 3 âm lịch, lễ Vía Bà được tổ chức tại Tháp Nhạn, thu hút đông người dân và du khách tham gia.

Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), đây là hoạt động tín ngưỡng dân gian mang tính cộng đồng của cả người Kinh, người Chăm và người Hoa ở khu vực miền Trung: “Di tích Tháp Nhạn thờ bà Poninaga, sau này người Việt gọi là bà Thiên Y A Na. Bà Thiên Y A Na là một trong những vị thần được xem là thần chủ của vùng đất, cai quản toàn bộ đất đai sông biển ở đây. Lễ Vía Bà vào khoảng tháng 3 âm lịch, truyền thống này đã có từ lâu đời cho nên vẫn có câu "Ai về Tháp Nhạn Tuy Hòa/Mà xem điệu múa dâng Bà còn đây".

Tháp Nhạn là nơi còn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na, với lễ Vía Bà được tổ chức vào trung tuần tháng 3 âm lịch hàng năm.

Tháp Nhạn cao gần 24 mét, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Không chỉ mang giá trị lịch sử và kiến trúc, nơi đây còn gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, khuôn viên tháp được chỉnh trang, mở rộng không gian cảnh quan, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Không gian linh thiêng cùng vị trí nằm giữa đô thị ven biển, tạo cho Tháp Nhạn dấu ấn riêng đối với nhiều du khách khi đến với khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Từ trên đỉnh núi Nhạn, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đà Rằng và vùng cửa biển phía xa.

Từ núi Nhạn, du khách có thể nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đà Rằng và vùng cửa biển phía xa

Chị Tống Thị Hải Yến - du khách đến từ Phú Thọ chia sẻ: “Lên đến đây tôi thấy rất thư thái và thoải mái. Tháp Nhạn nằm giữa một đô thị đông dân cư hiện đại, nhưng vẫn giữ được sự linh thiêng giúp mọi người có cảm giác thanh tịnh. Lần đầu tiên tôi thấy một công trình tồn tại từ thế kỷ 11 đến bây giờ mà vẫn còn đẹp, gần như nguyên bản ban đầu thế này thì đó là nhờ sự bảo tồn, trùng tu rất tốt”.

Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, khu vực phía Đông với lợi thế biển, di sản văn hóa và cảnh quan tự nhiên đang được xác định là không gian phát triển du lịch quan trọng. Trong đó, Tháp Nhạn được xem là điểm nhấn kết nối giữa du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và trải nghiệm cảnh quan đô thị ven biển.

Những năm gần đây, khuôn viên Tháp Nhạn được chỉnh trang, mở rộng, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Bà Trần Thị Bử - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết: “Sau khi tiếp nhận di tích Tháp Nhạn thì ban quản lý di tích sẽ sửa chữa lại hàng rào chắn trước tháp, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan và hành hương tại di tích. Ban quản lý di tích cũng có kế hoạch tổ chức lễ vía Bà hằng năm để phục vụ cho các đoàn khách và các cá nhân có nhu cầu đến thắp hương lễ vía Bà tại Tháp Nhạn, thu hút khách du lịch đến đây”.

Là di tích nghìn năm mang đậm dấu tích và kiến trúc độc đáo của văn hóa Chăm Pa cổ, Tháp Nhạn ngày nay vẫn hiện hữu giữa đô thị hiện đại, mang vẻ riêng trầm mặc cổ kính. Nơi đây trở thành điểm đến độc đáo, khác biệt thu hút du khách trong hành trình khám phá du lịch ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Du lịch hè 2026: Khám phá biển xanh Bình Kiến, phía Đông tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Hướng tới mùa du lịch hè 2026, phường Bình Kiến (trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đang phấn đấu trở thành điểm đến xanh, bền vững, hạnh phúc và an toàn đối với du khách; là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: di tích quốc gia đặc biệt phường Tuy Hòa Đắk Lắk Du lịch Phú Yên Tháp Nhạn Tháp Nhạn Phú Yên du lịch hè 2026
Trải nghiệm du lịch làng Lò miền biển Đắk Lắk
Trải nghiệm du lịch làng Lò miền biển Đắk Lắk

Đắk Lắk tổ chức lễ hội cá ngừ, kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đắk Lắk tổ chức lễ hội cá ngừ, kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

“Dấu chân voi hạnh phúc” mở lối du lịch thân thiện ở Đắk Lắk
“Dấu chân voi hạnh phúc” mở lối du lịch thân thiện ở Đắk Lắk

Gần 80 cơ sở lưu trú du lịch ở Đắk Lắk hoạt động “chui”
Gần 80 cơ sở lưu trú du lịch ở Đắk Lắk hoạt động “chui”

Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu tại tháp Nghinh Phong, Đắk Lắk
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu tại tháp Nghinh Phong, Đắk Lắk

