Du lịch Hà Nội xoay xở kiếm khách giữa mùa dịch Covid-19

Chiều 18/2, thông tin về công tác quảng bá du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2019, Thành phố đón 28.945.000 lượt khách, khách quốc tế đạt 7.025.000 lượt khách, khách quốc tế lưu trú đạt 4.391.550 lượt khách.

Năm 2020, ngành Du lịch Hà Nội đặt mục tiêu thu hút khách du lịch đạt 31,88 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với ước thực hiện năm 2019, trong đó 8,21 triệu khách quốc tế, tăng 17% so với 2019. Tổng thu từ khách du lịch đạt 116.762 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 65%-68%. Tuy nhiên, với tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành đã xây dựng kịch bản điều chỉnh thực hiện chỉ tiêu phát triển cho phù hợp.

Khách quốc tế đến Hà Nội sụt giảm.

Du lịch Thủ đô sụt giảm mạnh do dịch Covid-19

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, dịch bệnh viêm phổi cấp bùng phát đang là thách thức lớn đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và Thủ đô nói riêng. “Dịch bệnh đã tác động lớn đến quyết định của du khách trong việc huỷ kế hoạch đi du giai đoạn từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2020”, ông Trần Trung Hiếu cho biết.

Đại diện Sở Du lịch thông tin, tính đến ngày 17/2, theo báo cáo nhanh của một số doanh nghiệp lữ hành tạm tính đã có 19.846 khách quốc tế huỷ tour đến Hà Nội, tập trung chính vào đối tượng khách đến từ Trung Quốc (17.120 lượt), còn lại là thị trường khác như Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Indonesia, châu Âu, châu Mỹ…; tạm tính có 15.125 lượt khách Việt Nam đã huy tour đi du lịch nước ngoài - chủ yếu đi Trung Quốc (8.702). Hơn 19.119 khách nội địa huỷ tour đến Hà Nội, đi lễ hội…

Tính đến ngày 17/2/2020, theo số liệu thống kế từ các cơ sở lưu trú, số ngày phòng bị huỷ là 30.665 ngày phòng; số lượng khách đặt đã thông báo huỷ phòng là 42.773 lượt (Cụ thể, như ngày 17/2, số ngày phòng bị huỷ tăng 320 ngày phòng; số lượng khách đặt đã thông báo huỷ phòng tăng khoảng 340 lượt).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các điểm đón khách du lịch là các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đều mở cửa hoạt động trở lại sau thời tạm đóng cửa để phun thuốc khử trùng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khách du lịch đến các khu, điểm du lịch nói trên có xu hướng tăng hơn (đạt từ 50%-70% so với thời điểm không có dịch) do hiệu quả từ những nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Thành phố. Khách giảm chủ yếu là khách nội địa.

Vận chuyển khách du lịch sụt giảm, công suất xe lưu hành từ 40%-60%. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp ngay khi có thông tin dịch Covid-19 bùng phát đã chủ động thống nhất với du khách huỷ toàn bộ các tour Trung Quốc khởi hành dịp Tết Nguyên đán và các tour khởi hành trong quý I nhằm đảm bảo an toàn cho khách. Một số doanh nghiệp đã hoàn tiền 100% cho khách hàng đã đăng ký các tour Trung Quốc cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Hỗ trợ chuyển đổi sang ngày khởi hành hoặc các tour khác áp dụng theo chính sách khách hàng cũ.

Ông Trần Trung Hiếu cho hay, Lễ hội chùa Hương đầu năm là lễ hội kéo dài 3 tháng thu hút trung bình 1,2 triệu lượt khách, có những ngày cao điểm thu hút 7.000 lượt khách nhưng từ đầu năm đến nay, thống kê mới chỉ có khoảng 25.000 lượt khách cho thấy sự sụt giảm và cũng phần nào phản ánh được doanh thu bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Khai thác, tìm kiếm thị trường mới





Trước những khó khăn, thách thức sụt giảm khách du lịch, bà Nguyễn Thị Vân, Phó Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho hay, bên cạnh việc doanh nghiệp tăng cường công tác quảng bá xúc tiến, du lịch, thương mại, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, thông qua việc tham gia một số hội chợ chuyên ngành du lịch trong nước và quốc tế, như: Hội chợ MIIT tại Moscow - Nga, Lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản tháng 3/2020, Hội chợ VITM tháng 4/2020.

Doanh nghiệp tiếp tục tập trung hoạt động xúc tiến vào một số thị trường ổn định, có khả năng tăng trưởng khách và thay thế thị trường Trung Quốc như: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Âu, Bắc Mỹ, ASEAN, Ấn Độ, Trung Đông. Chú trọng thị trường khách nội địa với việc đẩy mạnh các chương trình kích cầu, chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố.

Đa dạng hoá các tour du lịch, tập trung vào các sản phẩm phát huy thế mạnh Thủ đô: Du lịch thuần tuý; du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo; du lịch kết hợp với lễ hội văn hoá; du lịch thăm thân, nghỉ dưỡng… kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Hà Nội. Mở rộng đại lý bán tour trong nước và đại lý ở một số nước thị trường trọng điểm.

Theo ông Trần Trung Hiếu, sự kiện lần đầu tiên tổ chức sự kiện đua xe công thức 1 (F1) vào tháng 4 tới là sự kiện thể thao nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam và du lịch Hà Nội, nhất là trong bối cảnh đang có khó khăn với ngành Du lịch như hiện nay.

"Đối với sự kiện này Tổng cục Du lịch đã có xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm của lĩnh vực văn hoá thể thao du lịch trong năm 2020. Chúng tôi đã có nhiều cuộc kết nối làm việc với công ty tổ chức sự kiện này với các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị dịch vụ khác để đảm bảo tổ chức tốt nhất về vấn đề an toàn, bình ổn giá không để cho các dịch vụ tăng giá thời gian này và đảm báo chất lượng của các dịch vụ cung cấp. Các doanh nghiệp trên địa bàn vào cuộc đồng hành cùng mục tiêu của thành phố để đảm bảo sự kiện tốt nhất. Đây là điểm nổi bật góp phần chúng ta khắc phục khó khăn tại thời điểm đang có dịch Covid-19 này", ông Hiếu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch có các cuộc làm việc với doanh nghiệp qua đó tổng hợp các kiến nghị khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để có các giải đáp kiến nghị chung của ngành đến các cấp có thẩm quyền “Chúng tôi tập hợp các ý kiến về thị thực nhập cảnh, miễn phí visa và các kiến nghị khác của doanh nghiệp như về chi phí biểu giá điện, giảm VAT cho doanh nghiệp kinh doanh, các chi phí về hàng không... chúng tôi đều ghi nhận để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét. Ngoài ra, trong thẩm quyền của Thành phố chúng tôi cũng đã phối hợp với các Hiệp hội du lịch, câu lạc bộ du lịch trên địa bàn để có gắn kết để phát huy vai trò của các Hiêp hội, câu lạc bộ cộng đồng doanh nghiệp chung tay giải quyết giảm thiểu khó khăn do dịch bệnh", ông Hiếu nói./. Các công ty du lịch “cân não” ứng phó với dịch virus Corona VOV.VN-Các công ty du lịch đang khẩn trương giải quyết việc hoãn hủy các tour đi và tour đến giữa Việt Nam và Trung Quốc, thay thế các tour mới phục vụ du khách