Du lịch Hàn Quốc: Seoul mở lễ hội tại tọa độ ngắm lá vàng mùa thu tuyệt đẹp

Là một trong những điểm đến lý tưởng cho hành trình du lịch Hàn Quốc, núi Namsan nằm ngay trung tâm Seoul, nổi tiếng với tháp N Seoul và cảnh sắc tuyệt đẹp khi lá cây chuyển màu vào mùa thu. Quanh núi có cung đường mòn Namsan, được phát triển thành một tuyến đường đi bộ dành cho người dân và du khách.

Lễ hội mùa thu Seoul sẽ diễn ra từ ngày 1 - 30/11/2026, với các chương trình chủ yếu tổ chức vào ngày 7 và 8/11. Du khách có thể tham gia các tour du lịch thiên nhiên và lịch sử, bắt đầu từ đình Bát Giác (Palgakjeong) và đi theo tuyến đường mòn rừng Namsan. Ngoài ra còn có các tour du lịch mùa thu tại Korean Forest Garden - một khu vườn mới trên sườn núi. Trong suốt tháng 11, một triển lãm ảnh ngoài trời của các nhiếp ảnh gia sẽ được trưng bày dọc theo các lối đi bộ trên vành đai phía Bắc của núi và trong Korean Forest Garden.

Khung cảnh mùa thu Seoul với hình ảnh Tháp N Seoul xen giữa những tán lá vàng, lá đỏ. Nguồn: Chính quyền Seoul

Các chương trình dành cho nhóm gia đình bao gồm ngắm chim, đi bộ tìm hạt giống và làm giỏ hoa dại. Người lớn có thể tham gia các lớp học đan len, dệt và làm vòng nguyệt quế. Trẻ em có thể thử các trò chơi truyền thống của Hàn Quốc tại Hohyeondang - một khu vực được sử dụng cho mục đích giáo dục.

Du khách cũng có thể học bắn cung Hàn Quốc tại Seokhojeong - trường bắn cung truyền thống trên núi Namsan. Vào ngày 14/11, tại đây sẽ diễn ra một cuộc thi bắn cung truyền thống và mở cửa rộng rãi cho công chúng. Ban tổ chức chia các hạng mục riêng cho người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên), các nội dung dành cho nam, nữ và cung thủ có thứ hạng.

Ngoài ra, nhiều hoạt động trải nghiệm buổi tối cũng được tổ chức tại khu vực này từ ngày 23/10 - 14/11 vào thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, với tên gọi "Lễ hội đêm Namsan 2026". Nổi bật là khu vực cắm trại ngắm hoàng hôn tại Quảng trường Baekbeom ở chân núi, chương trình phát thanh, biểu diễn nhạc sống, chiếu phim, tour đi bộ đêm... Một sự kiện âm nhạc đặc biệt sẽ được tổ chức vào tối 14/11, khi người tham gia được phát tai nghe không dây và nghe cùng một loại nhạc, tận hưởng không khí như một nhạc hội nhưng hạn chế tạo ra tiếng ồn lớn.

Theo đại diện chính quyền Seoul, chuỗi sự kiện sẽ giúp mọi người thoải mái tận hưởng những chuyến đi bộ mùa thu, các chương trình tương tác và triển lãm trên núi Namsan. Thành phố cũng kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế ban đêm bằng cách kết hợp những buổi tối thú vị ở Seoul với việc tăng doanh thu cho các cửa hàng địa phương.