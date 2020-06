Du lịch Lâm Đồng tìm cách vượt khó

Hiện các doanh nghiệp du lịch ở đây đang kích cầu du lịch bằng nhiều biện pháp để thu hút du khách.

Du lịch canh nông mở cửa đón khách.

Thung lũng tình yêu là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách du lịch đã giảm đáng kể, việc kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Khu du dịch Thung lũng tình yêu, để thu hút du khách trở lại, đơn vị vừa tăng cường an toàn vệ sinh phòng dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời giảm giá: “Hiện tại chúng tôi đang chú trọng thị trường trong nước. Hiểu được điều đó chúng tôi đã tổ chức việc vận chuyển, đón tiếp phục vụ du khách từ nhà hàng, các điểm dừng chân đều đảm bảo về xe, về không gian. Việc sát khuẩn, phòng dịch cũng được chú trọng để du khách cảm thấy thoải mái và an toàn khi tới đây”.

Các điểm du lịch lớn vắng khách, các cơ sở dịch vụ lưu trú ở Đà Lạt cũng ế ẩm. Ông Phạm Hoài Thanh, chủ một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt cho biết, hiện lượng du khách lên Đà Lạt chủ yếu là khách lẻ đi theo dạng gia đình và nhóm trẻ đi “phượt” bằng xe máy. Lượng khách du lịch do các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành tổ chức hầu như vắng bóng. Phía khách sạn cũng đã giảm giá phòng từ 10 đến 30% để thu hút du khách.

“Trong mùa này thì ai cũng phải xuất phát điểm lại nhất là ngành du lịch chúng ta phải tìm được hướng đi mới. Trong cái mới đó thứ nhất là du lịch phải đảm bảo an toàn sức khỏe, thứ hai là an toàn thực phẩm”, ông Phạm Hoài Thanh chia sẻ.

Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 180 doanh nghiệp và gần 660 hộ kinh doanh kinh doanh ngành dịch vụ du lịch phải tạm ngừng hoạt động từ 2 tháng trở lên. Có trên 4.000 lao động trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải nghỉ việc không lương hoặc bị giảm giờ làm và cắt giảm lương.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết: Ngành du lịch đã gửi văn bản đề xuất tỉnh có phương án miễn, giảm thuế cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch. Đồng thời có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm lãi suất vay, khoanh nợ và giãn nợ, áp dụng mức giá điện theo đơn giá điện sản xuất cho các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ lưu trú du lịch thay vì áp dụng mức giá dịch vụ.

“Chúng tôi đã có những văn bản chỉ đạo kịp thời cho các cơ sở du lịch, các điểm du lịch và công ty lữ hành tổ chức đón tiếp du khách nhưng phải tuân thủ các điều kiện và yêu cầu của ngành y tế để đảm bảo sức khỏe cho du khách. Đồng thời quan trọng nhất là phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết thêm./.