Du lịch miền Trung dịp lễ 30/4: Người phục vụ hào hứng, khách vui vẻ

Hôm nay (30/4), nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung mở cửa đón khách nội địa trở lại. Nhiều đơn vị, địa phương miễn phí tham quan, giảm giá vé, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp khuyến mãi. Ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 4 ngày, lượng khách tham quan du lịch còn ít. Tuy vậy, nhân viên phục vụ các điểm du lịch rất hào hứng, còn du khách thì vui vẻ hồ hởi sau những ngày dài giãn cách xã hội.

Ngày đầu mở cửa KHu Du lịch Bà Nà Hills đón 500 khách.

Sáng nay (30/4), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa phục vụ đón khách tham quan trở lại tại các điểm di sản văn hóa thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn vé tham quan đối với tất cả du khách khi tham quan Đại Nội và các điểm di tích thuộc hệ thống Quần thể Di tích Cố đô Huế. Thời gian miễn vé được áp dụng trong vòng 1 tuần, từ ngày 30/4 đến 7/5.



Sáng nay, tại điểm tham quan Đại Nội Huế rất nhiều người dân và khách du lịch Việt Nam đến tham quan và trải nghiệm sau một thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh Covid-19. Tại đây, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cử cán bộ nhân viên đo thân nhiệt và phục vụ nước rửa tay sát khuẩn tại các cửa ra vào để đảm bảo an toàn cho du khách.

Cầu Vàng còn vắng khách.

Chỉ có một số dịch vụ ngoài trời và Nhà hàng tại Bà Nà Hills được đón khách.

Chị Nguyễn Lan Hương, du khách đến từ Hà Nội cho biết: Thực ra hôm qua mình mới biết Đại Nội Huế mở cửa lại, cho nên mình thấy rất may nắm sau đợt dịch tự nhiên lại đi đúng vào hôm được mở cửa. Mình có mục đích để giúp các con để ôn lại được cái lịch sử của Việt Nam, giúp các con hiểu biết thêm về các di tích lịch sử, các phong cảnh, cảnh đẹp ở thành phố Huế.



Hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng mới chỉ có Khu du lịch Bà Nà Hills hoạt động trở lại. Các điểm du lịch khác chưa có kế hoạch đón khách. Các khách sạn, dịch vụ lưu trú đã mở cửa đón khách nhưng lượng khách rất ít. Trên các bãi tắm ở TP Đà Nẵng cũng chỉ có người địa phương.

Các tuyến đường Nguyễn Du và Đào Duy Từ vắng vẻ sau khi Hội An mở cửa trở lại.

Tháp Bà Ponagar mở cửa trở lại nhưng lượng khách rất thưa thớt.

Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Khu Du lịch Sun Word Bà Nà Hills cho biết, tổng lượng khách đến Bà Nà Hills trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại có khoảng 500 người. Trong khi đó, trước đây, bình quân mỗi ngày khu du lịch này đón khoảng 12 ngàn khách. Còn những dịp lễ, khu du lịch này đón khoảng 20 ngàn khách. Tuy vậy, nhân viên Khu Du lịch Bà Nà Hills rất hào hứng khi được hoạt động lại, du khách cũng rất vui sau những ngày giãn cách xã hội.



Theo ông Nguyễn Lâm An, khách đến Khu Du lịch Bà Nà ngày hôm nay chủ yếu từ các tỉnh, TP ở khu vực miền Trung: Hiện tại chỉ có các khu ngoài trời, ẩm thực được mở cửa. Còn các khu vui chơi trong nhà thì chưa được mở cửa. Chỉ có Game duy nhất ngoài trời là trò chơi máng trượt có hoạt động. Quan sát thì sáng giờ chủ yếu là khách khu vực miền Trung gần gần Đà Nẵng như Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, khách Hà Nội thì chưa thấy. Bây giờ bố trí nhân viên dần theo sự tăng lên của khách thôi. Có khách lại là vui rồi. Nhân viên rất hào hứng, khách lên tham quan cũng thoải mái sau những ngày giãn cách xã hội, nay được đi lại, ai cũng vui vẻ.

Đến nay TP Nha Trang vẫn tạm dừng tắm biển, vui chơi trên biển.

Du khách tham quan di tích Huế sau một thời gian dài đóng của do dịch bệnh.

Tai tỉnh Quảng Nam, các điểm du lịch nổi tiếng là Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên đều chính thức mở cửa đón khách. UBND thành phố Hội An còn miễn phí tham quan nhân dịp lễ 30/4 và 1/5. Tuy nhiên, lượng khách tham quan phố cổ khá thưa thớt. Người dân địa phương và các tỉnh lân cận tham gia các tour du lịch ngoài trời với số lượng không quá 10 người/tour. UBND tỉnh Quảng Nam cũng quy định sinh hoạt tập trung đông người phải đảm bảo không quá 20 người, giữ khoảng cách theo quy định.



Hiện, một số hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí vẫn còn tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam nên chưa thể đưa vào tổ chức phục vụ du khách.

Khách sạn ở Hội An vẫn chưa mở cửa đón khách.

Kiểm tra thân nhiệt tại Đại Nội Huế.

Chị Huỳnh Thanh Vân, lễ tân 1 khách sạn ở đường Nguyễn Du, thành phố Hội An cho biết, khu vực này chủ yếu đón khách nước ngoài nhưng các đường bay chưa mở cửa trở lại do dịch Covid- 19 nên du khách chưa thể đến Hội An vào dịp này.



Hồi trước đường Nguyễn Du và Đào Duy Từ là những khu vực tấp nập nhất của phố cổ Hội An. Vì tất cả lượng khách ngoại tỉnh hoặc là khách ở Đà Nẵng di chuyển vào Hội An đều đổ ở 2 tuyến đường này, nhưng bây giờ rất vắng vẻ. Thậm chí bây giờ xuống phố cổ cũng rất vắng, đi bộ vào cũng được, xe máy đi vào cũng được, rất vắng. Em sinh ra ở Hội An, đến bây giờ chưa bao giờ thấy Hội An vắng như thế này - Chị Huỳnh Thanh Vân cho biết.



Hôm nay (30/4), tỉnh Quảng Ngãi chính thức mở lại các điểm danh lam thắng cảnh để đón khách du lịch nội địa, trong đó có các di tích, danh thắng trên đảo Lý Sơn. Các dịch vụ du lịch trên đảo hôm nay đã bắt đầu khởi động lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi có thông tin Lý Sơn được đón khách du lịch nội địa trở lại, hơn 110 cơ sở lưu trú trên đảo như khách sạn, nhà nghỉ, homestay bắt đầu khởi động lại. Các cơ sở lưu trú đã tiến hành tổng dọn vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng ốc, bố trí dung dịch sát khuẩn cho khách. Tuy nhiên lượng khách đến Lý Sơn chưa nhiều.

Ông Lê Phú Cường, chủ khách sạn Phú Sĩ, huyện Lý Sơn cho biết: Khi tỉnh Quảng Ngãi cho phép và huyện Lý Sơn mở tua du lịch trở lại, khách sạn đã chuẩn bị vệ sinh sạch sẽ, phòng ốc thoáng mát đón khách. Mua khẩu trang đầy đủ, diệt khuẩn trước và đón khách nhiệt tình.

Sáng 30/4 rất nhiều du khách và người dân đến tham quan Đại Nội Huế sau 1 tháng rưỡi đóng cửa.

Sáng nay (30/4), thành phố Nha Trang tiếp tục thực hiện việc tạm dừng tắm biển, tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ giải trí, ăn uống trên các công viên bãi biển và mặt nước biển. Vì vậy, sáng nay, tại bến tàu du lịch Cầu Đá, chỉ có hoạt động của đò dân vận chuyển người dân ra các đảo; hoạt động đưa khách du lịch tham quan vịnh Nha Trang còn tạm dừng. Nhiều cơ sở du lịch chưa hoạt động trở lại, một số khu danh thắng như Tháp Bà, Hòn Chồng đã mở cửa phục vụ du khách nhưng cũng rất thưa vắng.



Anh Nguyễn Đức Dũng, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Mùa dịch cho nên vắng là đúng, Nha Trang xưa rồi là đất du lịch vậy mà không có khách là mấy. Năm nào cũng chen nhau, năm nay thì không. Mọi người cũng ở nhà thôi chứ đâu ra quán xa mấy đâu, bây giờ quán xá, người ta cũng đóng hết./.