Du lịch Quảng Nam trước dịch nCoV

Biển An Bàng ở phường Cẩm An cách trung tâm thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hơn 3 cây số. Mỗi ngày, tầm 9 giờ sáng trở lên, du khách bắt đầu kéo đến tắm biển, nằm dài trên ghế đọc sách, phơi mình trong nắng biển, ngắm đảo Cù Lao Chàm hoặc tham gia các trò chơi ném bóng dưới nước, nhảy sóng, lướt ván…. Trong khi khách châu Á hầu hết đeo khẩu trang phòng ngừa dịch nCoV thì khách Tây vô tư nô đùa, không cần đeo khẩu trang.

Khu Đền tháp Mỹ Sơn mỗi ngày đón khoảng 1.000 khách tham quan.

Một du khách người Mỹ vui vẻ nói: “Tôi nghĩ ai cũng sợ lây bệnh. Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về dịch bệnh nCoV, nhưng tôi biết vùng này không có dịch nên không vấn đề gì phải lo sợ”.

Những chủ hàng quán ở bãi biển An Bàng, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho rằng, trước Tết, khách châu Á khá đông nhưng sau Tết thì vắng dần, khách Trung Quốc gần như vắng bóng. Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An cho biết, trong 3 ngày Tết (từ 30 đến Mồng 2) có trên dưới 800 khách Trung Quốc đến tham quan, lưu trú tại Hội An. Đến ngày 3/2, trên địa bàn thành phố còn khoảng 600 khách Trung Quốc, ngày 5/2 còn lại khoảng 151 khách lưu trú rải rác ở 16 khách sạn, homestay. Đến sáng qua (6/2), còn 146 khách.

Hầu hết khách Tây tham quan Hội An đều không đeo khẩu trang.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, số khách này đến Việt Nam từ khi chưa bùng phát dịch bệnh. Kể từ khi Chính phủ Trung Quốc tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ vùng dịch, nhiều người ở lại Việt Nam. Để quản lý số du khách Trung Quốc ở Hội An, trước mắt cơ quan chức năng ở thành phố nắm toàn bộ thông tin cá nhân của khách, sau đó cung cấp thông tin cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của tỉnh, nhất là ngành y tế. Các khách sạn hiện có khách Trung Quốc lưu trú đưa khách đến tại các điểm bán vé đo thân nhiệt miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, thành phố cũng đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam thành lập đội taxi gồm 5 xe, trang bị đầy đủ trang thiết bị dành cho tài xế cũng như khách Trung Quốc sẵn sàng phục vụ khách: “Sự tương hợp giữa chính quyền và người dân, rồi giữa người dân với du khách trong vấn đề ứng xử với dịch bệnh cũng như ứng xử với nhau rất tình người. Bây giờ du lịch trách nhiệm hơn lúc nào hết sẽ được thể hiện ở những bối cảnh, tình huống thế này. Du lịch trách nhiệm không phải chỉ riêng cho du khách mà du lịch trách nhiệm ở đây trước hết là cho những người làm du lịch, những chủ thể của dịch vụ. Thể hiện trước hết trong ứng xử, trong giao tiếp làm sao cho tế nhị”.

Khách Tây đến Hội An không giảm.

Thống kê trong 7 ngày từ Mồng 1 Tết đến Mồng 8, tháng Giêng, hầu hết các điểm tham quan ở tỉnh Quảng Nam, số lượng khách tham quan đều tăng hơn so với Tết năm ngoái.

Ông Phan Hộ, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên cho biết, trong tháng 1 năm nay, lượng khách đến Mỹ Sơn tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Những ngày đầu tháng 2 này, mỗi ngày Khu di tích đón trên dưới 1.000 khách. Cũng như phố cổ Hội An, khách đến Mỹ Sơn không chỉ để tham quan mà tìm hiểu kỹ về những giá trị văn hóa, lịch sử di tích. Điều này phù hợp với khách Tây hơn là khách châu Á: “Khách Trung Quốc thực ra những năm trước cũng tương đối đông, từ 25 đến 30%, đến giờ chừ thì chưa ảnh hưởng lắm. Cố gắng quảng bá trên các phương tiện để thu hút khách Việt”.

Ngay cả khu vực chợ Hội An, khách Tây cũng không đeo khẩu trang.

Bên cạnh việc tập trung cơ cấu lại nguồn khách để bù vào khoảng sụt giảm của khách Trung Quốc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thường xuyên nhắc nhở các chủ nhà hàng, khách sạn, địa điểm bán vé tham quan cũng như người dân địa phương ứng xử văn hóa, không kỳ thị với khách Trung Quốc.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trong điều kiện hiện nay mà chúng ta chăm sóc du khách thật tốt, thật văn minh, thân thiện như thế mới xứng với truyền thống nhân văn của Quảng Nam. Chưa chắc chắn mọi du khách, trong đó có du khách Trung Quốc mang bệnh, nghi nhiễm. Nếu không có yếu tố dịch tễ gì là bình thường và họ được đối xử bình thường. Trong bối cảnh hiện nay mà chăm sóc được như thế thì tiếng vang, tiếng thơm về môi trường du lịch, đẳng cấp du lịch của Quảng Nam nâng lên gấp bội lần”./.