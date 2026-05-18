Du lịch Quảng Ninh đẩy mạnh chiến lược tăng sức hút đối với du khách Nga

Thứ Hai, 06:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Du lịch Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga, nhóm du khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao. Đây được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch.

Du lịch Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga, nhóm du khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao nhằm thực hiện hóa mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 đã đề ra.

Với lợi thế sở hữu hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ từ sân bay, cảng biển, giao thông kết nối đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tỉnh Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới của du khách Nga bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Nha Trang, Phú Quốc và Mũi Né. Đáng chú ý, bên cạnh hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trên bờ, Quảng Ninh còn phát triển mạnh loại hình nghỉ dưỡng với nhiều du thuyền, tàu lưu trú quy mô lớn, thiết kế hiện đại. Các dịch vụ trên tàu đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí của dòng khách cao cấp.

Các tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long ngày càng được đầu tư hiện đại như khách sạn 5 sao trên vịnh Hạ Long, góp phần thu hút khách du lịch quốc tế.

Đặc biệt, gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch tới các thị trường khách Nga. Nhiều đoàn famtrip, doanh nghiệp lữ hành Nga đã được mời tới khảo sát sản phẩm, trải nghiệm các hoạt động du lịch như chèo kayak, khám phá hang động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, thưởng thức ẩm thực địa phương và tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời gian lưu trú. 

Theo ông Phạm Anh Trung, đơn vị tổ chức hành trình di sản kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, đây là nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm đa dạng và mức chi tiêu cao: “Trước lễ, chúng tôi có đón đoàn khách Nga, họ thuê nguyên tàu và trải nghiệm 2 ngày 1 đêm trên vịnh Hạ Long. Khách Nga đến đây họ rất vui, họ rất thích ăn hải sản và chỉ có điều duy nhất là họ ăn đồ mềm. Tất cả những khách Nga khi đi du lịch thì họ phóng khoáng trong chi tiêu. Thứ hai là cảnh quan vịnh Hạ Long thực sự là rất mới đối với khách du lịch Nga vì phần lớn họ biết nhiều về Cam Ranh, Khánh Hòa hơn. Mong là trong thời gian tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ có nhiều những xúc tiến tới thị trường khách Nga để họ đến với tỉnh Quảng Ninh nhiều hơn”.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế. Khách du lịch Nga được xác định là một trong những thị trường xúc tiến trọng điểm của địa phương.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu này, việc thúc đẩy thị trường khách Nga được Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: “Dự kiến trong quý II sẽ có những đoàn famtrip khoảng trên 100 những doanh nghiệp, đại lý du lịch của Nga sẽ đến với Quảng Ninh. Năm 2025 thì cũng có hơn 7.000 khách Nga đến với Quảng Ninh thì hết bốn tháng đầu năm nay đã có hơn 12.000 khách và dự kiến trong thời gian cuối năm, chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao số lượng khách du lịch Nga đến nhiều hơn nữa, đặc biệt đến các vùng Vân Đồn, đến với vùng Vịnh Hạ Long”.

Với hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp đa dạng, chất lượng cao cùng lợi thế sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước mở rộng thị trường khách quốc tế chất lượng cao. Đồng thời khẳng định tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch Nga, phân khúc được đánh giá mang lại giá trị gia tăng lớn cho ngành du lịch địa phương.

Quảng Ninh siết chặt an toàn đường thủy mùa du lịch

VOV.VN - Công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang được các lực lượng chức năng siết chặt. Từ kiểm tra chất lượng phương tiện, điều kiện kỹ thuật đến trình độ chuyên môn của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn...với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình của du khách.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Du lịch Quảng Ninh: Chinh phục đỉnh Cao Xiêm hùng vĩ
Quảng Ninh đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong 2 đợt nghỉ lễ

VOV.VN - Đa dạng các sự kiện văn hoá và du lịch, tỉnh Quảng Ninh đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong 2 dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 này.

Nâng cấp chất lượng sản phẩm và trải nghiệm du lịch Hạ Long, Quảng Ninh

VOV.VN - Bước vào cao điểm du lịch hè 2026, Quảng Ninh giới thiệu hàng loạt sản phẩm và trải nghiệm du lịch chất lượng. Từ không gian ven vịnh Hạ Long đến các hoạt động văn hóa – lễ hội, Quảng Ninh không chỉ gia tăng sức hút mà còn hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Xã, phường, đặc khu ở Quảng Ninh “khoe” bản sắc bằng xe mô hình Carnaval

VOV.VN - Mỗi xe mô hình mang đặc trưng của từng xã, phường, đặc khu tại Quảng Ninh cùng diễu hành quảng bá, tạo nên không khí lễ hội sôi động trước thềm Carnaval Hạ Long 2026.

Quảng Ninh thu hơn 1.300 tỷ đồng từ du lịch, sau 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ

VOV.VN - Trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, tỉnh Quảng Ninh ước tính đón hơn 434 nghìn lượt khách, doanh thu từ du lịch hơn 1.300 tỷ đồng.

