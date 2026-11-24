Từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, Thái Lan đón khoảng 25,5 triệu lượt khách quốc tế, giảm so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia nhận định ngay cả khi lượng khách tăng trong những tháng cuối năm, ngành du lịch nước này vẫn khó đạt mục tiêu 33 triệu lượt khách trong năm 2026.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm của hai thị trường nguồn quan trọng là Trung Quốc và Malaysia. Dù vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Thái Lan, lượng khách Trung Quốc đã có dấu hiệu chững lại sau nhiều tháng tăng trưởng liên tiếp. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dự báo cả năm 2026, lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan chỉ đạt khoảng 4,9 triệu lượt, thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước đại dịch. Trong khi đó, thị trường Malaysia ghi nhận mức sụt giảm sâu tới 16%, chỉ còn 3,2 triệu lượt khách.

Không khí lễ hội cuối năm tại Trung tâm thương mại Icon Siam ở Bangkok, Thái Lan.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Thái Lan còn chịu tác động từ giá nhiên liệu tăng cao, gián đoạn một số đường bay quốc tế và những bất ổn địa chính trị ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Các chuyên gia nhận định áp lực cạnh tranh trong khu vực ngày càng gia tăng khi nhiều điểm đến mới ở Đông Nam Á thu hút mạnh du khách nhờ hạ tầng du lịch được cải thiện và chi phí hợp lý hơn.

Trước tình hình này, Chính phủ Thái Lan đang chuyển trọng tâm từ tăng số lượng khách sang nâng mức chi tiêu và chất lượng du lịch. Tuy nhiên, kết quả bước đầu còn hạn chế khi doanh thu từ khách quốc tế chưa cải thiện như kỳ vọng.

Về dài hạn, Thái Lan đặt mục tiêu nâng doanh thu du lịch lên khoảng 4.000 tỷ baht (khoảng 120 tỷ USD) trong giai đoạn 2028-2032, tập trung thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và mở rộng dòng khách tới các điểm đến mới ngoài Bangkok, Phuket và Pattaya.