Du lịch Tiền Giang đón lượng khách tăng cao dịp hè

Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, trong 7 tháng qua toàn tỉnh thu hút gần 680.000 lượt khách, đạt gần 60% kế hoạch năm và tăng hơn 77% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó khách quốc tế tăng 5 lần so cùng kỳ. Đặc biệt trong tháng 7 năm nay, Tiền Giang đón được khoảng 97.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 11% so cùng kỳ; trong đó có 12.000 lượt khách quốc tế và tăng 3,5 lần so cùng kỳ. Hiện nay vào thời điểm nghỉ hè nên du khách còn ở mức cao nhất là học sinh, sinh viên.

Du khách đi xuồng ba lá tham quan sông nước tại Tiền Giang.

Nhiều điểm du lịch ở tỉnh Tiền Giang có lượng khách tăng cao như: trại rắn Đồng Tâm, cù lao Thới Sơn, bãi biển Tân Thành, chùa Vĩnh Tràng, chùa Liên Hoa, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác... Dù du khách tăng cao nhưng giá cả, chi phí phục vụ tại các điểm tham quan, du lịch đều ổn định; chất lượng các sản phẩm du lịch ngày càng cao, hoạt động đón tiếp, phục vụ khách từng bước chuyên nghiệp.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Ông Đặng Văn Lộc - chủ cơ sở xe ngựa phục vụ khách du lịch tại cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho chia sẻ: “Mỗi ngày đều có 14 xe ngựa, hoạt động ổn định; tiếp đón hơn 10 đoàn khách/ngày, khách nội địa và quốc tế đều có. Mùa hè này tôi thấy khách tăng hơn trước, sau khi dịch bệnh lắng dịu thì khách tăng hơn lúc trước".