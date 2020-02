Du lịch tìm cách vượt qua khó khăn trước dịch bệnh corona

Ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Jungle Boss, tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, do dịch bệnh nên lượng khách huỷ đặt vé theo tour, tuyến hơn một nửa. Jungle Boss là công ty chuyên mở tour mạo hiểm ở hệ thống hang Hổ, thung lũng Sinh Tồn- hang Thuỷ Cung và thung lũng Ma Da ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Những ngày này nhân viên của công ty tích cực phát khẩu trang, tuyên truyền về chống dịch bệnh cho du khách nước ngoài. Trên trang website của công ty đăng các cảnh báo của Tổ chức Y tế về dịch bệnh do virus corona, khuyến cáo du khách đeo khẩu trang đúng cách khi đến chỗ đông người, vệ sinh tay bằng nước xà phòng diệt khuẩn.

Theo ông Lê Lưu Dũng, công ty không áp dụng chính sách giảm giá tour, tuyến để kích cầu lượng khách đăng ký; quan trọng là đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các du khách: “Đặt mục tiêu chống dịch lên trước, bây giờ không đảm bảo an toàn cho khách tới thì sẽ gây hệ lụy lâu dài. Phải đợi sau dịch bệnh mới đẩy mạnh khâu quảng bá, truyền thông. Điều quan trọng bây giờ là làm cho khách hàng thấy công tác phòng chống dịch để khách hàng yên tâm. Khi đã dập tắt được dịch thì thậm chí không làm quảng cáo thì khách hàng vẫn đến”.

Mọi năm vào đầu mùa du lịch, các khách sạn ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đều trong tình trạng cháy phòng. Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên lượng khách lưu trú giảm mạnh. Ông Nguyễn Văn Ngôn, Giám đốc điều hành khách sạn Tân Bình cho biết, khách sạn chuẩn bị sẵn thuốc khử khuẩn Chloramin B để phun, xịt các cửa chính, nơi đông người qua lại.



“Chúng tôi yêu cầu các khách khi đến làm thủ tục nhận phòng, đặc biệt là với khách nước ngoài thì làm tờ khai y tế, tức là trong vòng 14 ngày khách có đi qua tỉnh nào của Trung Quốc hay không. Đối với khách nước ngoài hay Việt Nam, khi thấy có biểu hiện gì của ho, khó thở, bị sốt thì tiến hành đo thân nhiệt và gọi điện đến đường dây nóng xin tư vấn”, ông Ngôn nói.

Theo Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, lượng du khách đến tham quan, giải trí ở các điểm giảm gần 30%. Riêng tại động Phong Nha, Tiên Sơn, Thiên Đường, hiện nay mỗi ngày chỉ có khoảng 250 - 300 lượt du khách đến tham quan. Trong khi thời điểm này năm ngoái dao động từ 1.000- 1.500 lượt khách mỗi ngày.

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết: Trong dịp Tết vừa qua, tổng lượng khách du lịch đến với Quảng Bình giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế giảm hơn 1/3.