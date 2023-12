Du lịch Việt Nam vẫn duy trì sức hút với khách Ấn Độ

Nhiều công ty du lịch ở thành phố Mangaluru (bang Karnataka, Ấn Độ) ghi nhận sự gia tăng nhu cầu du lịch Việt Nam trong kỳ nghỉ lễ sắp tới tại Ấn Độ - điều hiếm gặp trước đây tại một thành phố chưa có kết nối hàng không trực tiếp đến Việt Nam.

"Dubai là điểm đến quốc tế được ưa thích nhất đối với đa số người dân ở Mangaluru, tiếp theo là Thái Lan, Malaysia, Singapore, Sri Lanka và Indonesia. Một số người cũng đi du lịch đến các nước châu Âu. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi nhận thấy rất nhiều người trong số họ tỏ ra quan tâm đến du lịch Việt Nam và Campuchia. Chỉ riêng chúng tôi mỗi tháng đã xử lý hồ sơ du lịch cho gần 30 người đến thăm Việt Nam”, đại diện công ty Globe Travels tại Ấn Độ chia sẻ.

Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn du khách từ Ấn Độ và nhiều quốc gia khác

Theo đánh giá của Globe Travels, giới trẻ tại Ấn Độ hiện nay vẫn thích Thái Lan, Malaysia, Dubai và Singapore; trong khi các du khách lớn tuổi thường biết về Việt Nam nhiều hơn nên chủ động tìm hiểu thông tin và mong muốn đến Việt Nam.

Tương tự, một lãnh đạo công ty du lịch tại Ấn Độ cho biết nhu cầu du lịch Việt Nam đang tăng cao: "Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về các chuyến du lịch đến Việt Nam trong năm nay, dù mới một phần trong số đó đặt dịch vụ. Việt Nam là một điểm đến du lịch mà chỉ những người đã biết thông tin thì mới lựa chọn".

Một công ty lữ hành khác là Lia Travels cho rằng Việt Nam được quan tâm vì đất nước này rất an toàn, đặc biệt là đối với người cao tuổi và thủ tục cấp thị thực ở Việt Nam rất đơn giản: “Chi phí hợp lý cả về vé máy bay, chỗ ở. Đồ ăn ngon cùng các điểm tham quan là những yếu tố khác đang thu hút người Ấn Độ đến Việt Nam. Cách đây vài tuần, có khoảng ba cặp vợ chồng lớn tuổi đến thăm Việt Nam thông qua công ty du lịch của chúng tôi và họ đã quay trở lại với rất nhiều phản hồi tích cực”.

Lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam sau 11 tháng năm 2023 đạt 352.226 lượt khách, hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019. Một du khách Ấn Độ giấu tên chia sẻ với tờ The Times of India, do nhu cầu cao nên vé máy bay đi Việt Nam tháng 12/2023 gần như "cháy vé" và người này đã rất khó đặt phòng khách sạn cho chuyến du lịch Việt Nam.

Một báo cáo mới đây của MakeMyTrip đã chỉ ra các địa điểm yêu thích của du khách Ấn Độ dịp cuối năm nay, trong đó Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) là những điểm đến yêu thích mới nổi, bên cạnh các điểm truyền thống như Thái Lan, Dubai, Singapore và Bali.

Phân tích dữ liệu đặt vé máy bay, MakeMyTrip cho biết các điểm đến quốc tế hàng đầu của khách du lịch Ấn Độ dịp cuối năm 2023 là UAE, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Maldives, Mỹ, Nepal, Anh, Canada và Việt Nam.