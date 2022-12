Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 có chủ đề "Khát vọng phát triển"

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa là Lễ hội tổng hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, phản ánh những nét văn hóa truyền thống và đương đại được tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào các năm lẻ. 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh Khánh Hòa không thể tổ chức Festival Biển 2021. Năm 2023, tỉnh này có kế hoạch tổ chức chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa với chủ đề "Khánh Hòa - Khát vọng phát triển."

Festival Biển là sự kiện văn hóa, thể thao nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa dự kiến tổ chức Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2023 với chủ trương giữ vững thương hiệu, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức so với các kỳ Festival Biển trước. Các hoạt động trong Festival Biển kỳ này chú trọng đến việc phát huy nhiều hơn tính tự chủ của cộng đồng dân cư, du khách, đảm bảo chu đáo, an toàn, thân thiện và tiết kiệm. Bà Đỗ Thị Hằng, Giám đốc Công ty du lịch Amega- chuyên đưa khách Trung Á đến Khánh Hòa cho biết, đã qua 4 năm tỉnh không tổ chức Festival Biển do dịch Covid-19. Năm 2023 sẽ là cơ hội để thu hút du khách đến với Nha Trang- Khánh Hòa. Theo bà Đỗ Thị Hằng, mong muốn của người dân, du khách về Festival Biển năm nay, ngoài các chương trình chính, Ban Tổ chức sẽ có nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa con người Việt Nam.

“Tỉnh tổ chức các sự kiện văn hóa như văn hóa biển, văn hóa ẩm thực, văn hóa về Việt Nam nói chung, các show diễn thì sẽ rất tốt để thu hút du lịch. Nha Trang vẫn đang thiếu những show diễn về văn hóa Việt Nam đối với khách nước ngoài, đó cũng chính là điểm độc đáo khiến Việt Nam khác với các nước trên thế giới", bà Hằng cho biết.

Festival Biển 2023 sẽ thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của Khánh Hòa sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Festival Biển 2023 còn góp phần thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, thông qua Festival Biển này, cán bộ và nhân dân Khánh Hòa mong muốn cùng đoàn kết, tập trung nguồn lực đưa tỉnh vươn xa hơn, bừng sáng hơn. Theo ông Lê Văn Hoa, Khánh Hòa mong muốn Festival Biển để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với người dân, du khách, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa.

“Một Festival mà chúng tôi để vào đó những niềm tin, kỳ vọng làm sao Khánh Hòa bước sang công cuộc đổi mới. Mong muốn 1 Festival hội tụ đủ các yếu tố văn hóa truyền thống và những giá trị văn hóa đương đại, cũng như khai thác hết tiềm năng, giá trị văn hóa của Khánh Hòa, làm cho Khánh Hòa sáng hơn, làm 1 chương trình Festival có dấu ấn, cùng hướng tới 1 tương lai sáng hơn, đẹp hơn trong thời gian tới.”

Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2023 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3 đến 6/6/2023, với các hoạt động phong phú, đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức. Qua đó, phản ánh được những giá trị, tinh hoa đặc trưng về đời sống, văn hóa của con người, vùng đất Khánh Hòa; về tinh thần hăng say lao động, tình yêu biển đảo, quê hương, đất nước; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động chính của Festival Biển 2023 gồm: Lễ khai mạc, Chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang Khánh Hòa - Kết nối yêu thương, Đại nhạc hội Âm vang đại dương và lễ bế mạc. Trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2023, có lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật; lễ hội đường phố và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố; hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh; các hoạt động thi đấu thể thao, xúc tiến du lịch, giới thiệu văn hóa ẩm thực, hội thảo khoa học - giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sự kiện này cũng là cơ hội cũng là trách nhiệm để các doanh nghiệp du lịch nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch, tạo thương hiệu và uy tín cho ngành du lịch Khánh Hòa: “Tỉnh tổ chức các sự kiện như vậy thì doanh nghiệp cũng thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham gia các sự kiện, đồng hành cùng với các cơ quan quản lý nhà nước theo khả năng tài chính của mình để đóng góp cho các sự kiện bên lề của chương trình chung. Thông qua việc tổ chức các sự kiện như vậy cũng nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch của Nha Trang- Khánh Hòa, với những sản phẩm mới, chất lượng, là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn./.”