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Gần 5.000 vận động viên “Chạy giữa Thủ phủ Cà phê”

Chủ Nhật, 10:56, 21/06/2026
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VOV.VN - Sáng nay (21/6), tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, gần 5.000 vận động viên đã tham gia giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 với chủ đề “Chạy giữa thủ phủ cà phê”. Đây là một trong các hoạt động hướng tới chào mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư cấp tỉnh sắp diễn ra.

Đây là lần đầu tiên một giải chạy quy mô lớn gắn với truyền thông, quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức tại Đắk Lắk, quy tụ nhiều vận động viên phong trào, vận động viên chuyên nghiệp và các gương mặt nổi bật như Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa, nhà vô địch Boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng, nhà vô địch Kickboxing SEA Games 32 Nguyễn Hoàng. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

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Gần 5.000 vận động viên tham gia giải chạy bộ "Chạy giữa thủ phủ cà phê" tại Đắk Lắk

Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly gồm 5km, 10km và 21km. Cung đường chạy đi qua nhiều tuyến phố trung tâm và các điểm nhấn văn hóa của đô thị Buôn Ma Thuột, mang đến trải nghiệm đặc sắc cho các vận động viên và du khách tham gia cổ vũ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cho 5 vận động viên có thành tích cao nhất ở mỗi cự ly, đồng thời khen thưởng các vận động viên xuất sắc theo từng nhóm tuổi ở cự ly 21km.

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Cung đường chạy đi qua nhiều tuyến phố trung tâm và các điểm nhấn văn hóa của đô thị Buôn Ma Thuột

Ông Lê Hoàng Phú, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết, cùng với lực lượng vận động viên trong tỉnh, giải chạy năm nay cũng thu hút gần 2.000 vận động viên đến từ các tỉnh, thành trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Buôn Ma Thuột và thương hiệu cà phê Đắk Lắk tới du khách gần xa.

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Ban tổ chức trao giải cho 5 vận động viên có thành tích cao nhất ở mỗi cự ly

“Giải lần này chúng tôi tổ chức thì ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đây còn là một trong những hoạt động chào mừng Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk và quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến với bạn bè trong và ngoài nước”, ông Lê Hoàng Phú chia sẻ.

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H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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