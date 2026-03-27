Gia Lai bàn giải pháp kích hoạt trục du lịch biển – cao nguyên

Thứ Sáu, 11:24, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2026, sáng 27/3, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển – Cao nguyên”, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp du lịch...

Năm 2026 là dấu mốc quan trọng khi Gia Lai lần đầu đăng cai Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”. Theo kế hoạch, địa phương tổ chức 244 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong năm, hướng tới mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách.

Sau khi mở rộng không gian phát triển, Gia Lai đang định hình hành lang du lịch biển – cao nguyên, kết nối hai trung tâm du lịch Quy Nhơn và Pleiku. Mô hình này tận dụng lợi thế đa dạng tài nguyên từ biển đảo, hệ sinh thái rừng đến bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, địa phương đang triển khai quyết liệt các giải pháp để khai thác lợi thế không gian rừng - biển.

Tại hội thảo, các ý kiến tập trung phân tích vai trò của hạ tầng giao thông, đặc biệt là hàng không, trong mở rộng thị trường và thu hút đầu tư du lịch. Gia Lai hiện có lợi thế với hai sân bay Phù Cát và Pleiku, được định hướng phát triển theo mô hình bổ trợ: Phù Cát là cửa ngõ hàng không khu vực duyên hải, còn Pleiku giữ vai trò trung tâm kết nối vùng cao nguyên.

Nhiều chuyên gia cũng đề xuất hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ, phát triển sản phẩm liên vùng gắn với văn hóa, sinh thái và nông nghiệp. Xu hướng hiện nay cho thấy du khách ngày càng ưa chuộng các hành trình đa trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá thiên nhiên, đời sống và văn hóa bản địa.

Ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh có lợi thế hiếm có khi hội tụ cả rừng và biển, hai không gian du lịch đang ngày càng được quan tâm. Theo ông, bên cạnh thiên nhiên, vùng đất này còn có chiều sâu văn hóa – lịch sử với hệ thống tháp Chăm cổ, dấu ấn của Hoàng đế Quang Trung cùng nhiều di sản đặc sắc.

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng, để xây dựng một điểm đến hấp dẫn cần hội tụ nhiều yếu tố như lợi thế tự nhiên, chiến lược phát triển rõ ràng, sự tham gia của nhà đầu tư cùng với bản sắc và sự thân thiện của người dân địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý tham gia thảo luận tại Hội thảo.

“Gia Lai đã xây dựng chiến lược phát triển du lịch dựa trên việc phát huy tối đa lợi thế tự nhiên, kết hợp với sự sáng tạo của con người để tạo nên những điểm đến khác biệt, mang dấu ấn riêng. Các kế hoạch đang được triển khai cụ thể, hướng tới mục tiêu để nhà đầu tư, người dân cùng hưởng lợi và du khách khi đến đều hài lòng” - ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Ẩm thực biển - rừng Gia Lai sẵn sàng đón khách

VOV.VN - Hội tụ giữa lòng phố thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, các món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Nguyên và biển cả được đầu bếp tại các nhà hàng chế biến tỷ mỷ, khéo léo, đem đến sự trải nghiệm khó quên cho du khách khi đặt chân đến Gia Lai tham dự chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tag: Gia Lai Năm du lịch quốc gia 2026 Du lịch biển Du lịch cao nguyên
Gia Lai chủ động PCCC, sẵn sàng cho tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026
Gia Lai quyết tâm 90 ngày lập lại trật tự đô thị trong năm Du lịch quốc gia
Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026
