Gia Lai đăng cai chuỗi sự kiện Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026

Theo thông tin từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 (Vietnam Travel Day 2026) cũng là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi chương trình Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối thị trường, quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy giao thương du lịch trong nước và quốc tế.

Dự kiến chương trình sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ… Bên cạnh đó là khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, cùng gần 200 đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch tại Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi.

Diễn đàn Lữ hành Việt Nam 2025 đã được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài các hoạt động xúc tiến thông thường, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 còn được định hướng trở thành diễn đàn kết nối thực chất giữa doanh nghiệp lữ hành, điểm đến, hệ thống khách sạn – nghỉ dưỡng, nhà hàng, dịch vụ giải trí và các cơ quan xúc tiến du lịch trong nước, quốc tế.

Chương trình sẽ có nhiều hoạt động khảo sát điểm đến (famtrip), kết nối giao thương B2B và các hoạt động trải nghiệm sản phẩm du lịch địa phương. Theo dự kiến, các đoàn Người mua (buyer) quốc tế sẽ khởi hành từ Đà Nẵng, Khánh Hòa đến Gia Lai để khảo sát các sản phẩm du lịch, tham dự chương trình kết nối giao thương và trải nghiệm hệ sinh thái du lịch tại địa phương.

Cảnh đẹp nên thơ ở xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai (ảnh: Nguyễn Thảo)

Trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới”. Diễn đàn được kỳ vọng là cơ hội quan trọng để hội tụ tiếng nói của cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hàng không, cơ sở lưu trú, điểm đến, truyền thông nhằm thúc đẩy thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và đến Gia Lai nói riêng.

Việc tỉnh Gia Lai đăng cai, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 mang ý nghĩa quan trọng trong chiến lược mở rộng liên kết vùng và tái định vị thương hiệu du lịch của địa phương sau sáp nhập. Không chỉ hướng đến quảng bá điểm đến và kích cầu thị trường, chuỗi hoạt động này còn được kỳ vọng tạo thêm không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và hệ sinh thái dịch vụ du lịch trong nước, quốc tế.