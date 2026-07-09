Gia Lai đón trên 8,7 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm

Sự kiện ôn lại truyền thống của ngành du lịch địa phương, đồng thời thông tin những kết quả nổi bật của du lịch Gia Lai trong những tháng đầu đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Năm 2026, Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh", tạo động lực để địa phương phát huy lợi thế đặc trưng của không gian cao nguyên, rừng và biển sau khi hợp nhất tỉnh.

Nhiều điểm đến trong tỉnh tiếp tục được quốc tế ghi nhận, trong đó Quy Nhơn được tạo chí du lịch Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hấp dẫn nhất dành cho du lịch biển năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 8,75 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 101,7% kế hoạch 6 tháng. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 19.010 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng tới 80%, phản ánh hiệu quả từ các hoạt động xúc tiến, quảng bá tại nhiều thị trường như Hàn Quốc, Philippines và Australia.

Vẻ đẹp của biển Gia Lai nhìn từ xã đảo Nhơn Châu, được mệnh danh là Cù Lao Xanh.

Trên đà tăng trưởng này, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng mỗi năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh đang tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án du lịch quy mô lớn; đồng thời thực hiện phương châm "3K - 3A", kêu gọi mỗi người dân trở thành một "đại sứ du lịch", gồm: Không chèo kéo, Không chặt chém, Không xả rác - An toàn, Ân cần, Ấn tượng.

Dự hội nghị, ông Đặng Bảo Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương: “Chúng tôi xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào Bahnar. Trước hết, cái khác biệt chính là văn hoá gắn kết với rừng, với núi, với suối, với sông và văn hoá đặc sắc. Vì vậy, trước hết phải làm tốt công tác bảo vệ rừng. Bên cạnh những cánh rừng ấy có sinh kế dưới tán rừng. Du khách đến thì chúng tôi kể câu chuyện về làng bản, dùng chân tình đối đãi với khách. Thành công lớn nhất của địa phương hiện nay là nhận thức của bà con đã thay đổi, thì việc phát triển sau này sẽ dễ dàng hơn".

Hội nghị có trên 40 đơn vị lữ hành cùng hàng chục đại diện tập thể có đóng góp cho ngành du lịch tỉnh Gia Lai tham gia.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã trao giấy khen 24 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công của chuỗi hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2026 trong 6 tháng đầu năm.