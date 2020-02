“Giải cứu” du lịch, tour nội địa giảm giá sốc đến những vùng an toàn

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới ngành Du lịch, các doanh nghiệp, loại hình dịch vụ du lịch đều sẵn sàng hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu và đưa ra các sản phẩm hấp dẫn du khách.

Du khách chụp ảnh tại Gành Đá Đĩa (Phú Yên)

Lựa chọn các điểm đến an toàn



Theo ông Phùng Quang Thắng- Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist, không thể biết chính xác lúc nào dịch sẽ qua đi nên ngay từ lúc này, các doanh nghiệp du lịch đồng hành để tìm ra giải pháp giảm thiểu tác động của dịch Covid_19 với các doanh nghiệp và người lao động.



"Hiện Việt Nam đang khống chế dịch Covid-19 rất tốt và đây là cơ hội để chúng ta biến nguy thành cơ, để nói với thế giới rằng Việt Nam là điểm đến an toàn. Chúng tôi nhìn vào suy nghĩ của khách trong thời điểm này để tổ chức các hoạt động du lịch cho hợp lý. Điều đầu tiên là giải tỏa băn khoăn của du khách là đi du lịch nội địa có an toàn hay không. Do đó, chúng tôi sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch an toàn, khi đi với các doanh nghiệp tham gia chương trình này là chúng ta có du lịch an toàn", ông Thắng cho biết.

4 địa phương đầu tiên tham gia chương trình kích cầu du lịch Việt Nam là các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Gia Lai và Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo Sở VHTT&DL của 4 tỉnh này, tham gia Liên minh kích cầu có các doanh nghiệp du lịch lớn, các điểm kinh doanh lưu trú, các điểm du lịch, nhà xe, nhà hàng..., tất cả đều cam kết mức giảm giá 20%-30% , nhiều điểm đến miễn phí vé vào cửa.



Nói về tiêu chí an toàn khi đi du lịch trong thời điểm này, bà Nguyễn Thị Xuân Lan- Phó Chủ tịch HHDL Bình Định cho biết: "Tôi nghĩ các doanh nghiệp du lịch và du khách có thể yên tâm về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, tất cả đang được kiểm soát tốt và 4 tỉnh này hoàn toàn chưa có dịch. Các công ty cung ứng dịch vụ cũng rất ý thức về việc này và hoạt động theo tiêu chí du lịch an toàn của HHDLVN. Các nhân viên ngành du lịch, các lái xe... đều được tập huấn kỹ năng phòng chống dịch bệnh, trang bị khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn...".

Tour hấp dẫn giảm giá chưa từng có

Với chương trình kích cầu du lịch tại 4 tỉnh Phú Yên, Bình Định, Gia Lai và Đắk Lắk, du khách sẽ đi hàng không Vietnamairlines, ở khách sạn 4 sao, trọn gói ăn ngủ nghỉ với giá 4.490.000 đồng, là giá tốt chưa từng thấy, giảm 40-50% so với thông thường.

Là một trong những doanh nghiệp lữ hành lớn tham gia Liên minh kích cầu, bà Nguyễn Thị Huyền- Giám đốc Vietrantour cho biết, các tour tới 4 tỉnh này sẽ được khởi hành từ tháng 3.



"Hiện tại, chúng tôi đã xây dựng một số tour đi từ Hà Nội tới các tỉnh này như tour Buôn Ma Thuột - Pleiku, tour Quy Nhơn - Phú Yên, tour Buôn Ma Thuột - Phú Yên đã được lên chương trình cụ thể. Giá tour được các đơn vị lữ hành thống nhất chung là 4.490.000 đồng, nên du khách có thể yên tâm không có bất cứ sự chênh lệch nào về giá.

Có được mức giá này là sự chung sức, đồng lòng của các nhà cung cấp dịch vụ, các đơn vị lữ hành, nhằm thúc đẩy thị trường du lịch nội địa. Sự tham gia của nhiều loại hình sẽ tạo ra sức bật cho ngành du lịch. Khi du khách tin tưởng vào chất lượng, cảm nhận được sự an toàn trong khâu tổ chức và vận hành, được chào đón, được hưởng lợi từ mức giá ưu đãi thì hy vọng rằng ngành du lịch sẽ sớm hồi phục", bà Huyền chia sẻ./.