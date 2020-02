Giữa dịch Covid-19, doanh nghiệp du lịch xoay chuyển để thu hút khách

Theo nhận định của Tổng cục Du lịch, trong tháng 2 đến tháng 4, thị trường khách Trung Quốc coi như bằng 0, giảm 100%, mất đi khoảng 1,7-1,9 triệu lượt khách. Các thị trường khách quốc tế còn lại và thị trường nội địa cũng giảm khoảng 50-70%.

Tâm lý bình thường của cả khách quốc tế và khách nội địa sẽ là phải đi qua đỉnh dịch hoặc tìm ra vacine chống dịch thì mới đi du lịch trở lại. Phải làm thế nào để tạo cho du khách tâm lý an tâm, tin tưởng khi sử dụng dịch vụ là thách thức và nhiệm vụ mà các công ty du lịch đang gấp rút thực hiện trong thời gian này.

Du khách quốc tế của Lữ hành Fiditour trải nghiệm phong tục Tết Việt năm 2020.

Giải pháp thu hút khách quốc tế



Bà Nguyễn Thị Huyền (Giám đốc Vietrantour) cho biết, công ty đã nghiên cứu và xây dựng sản phẩm tour tại các điểm đến nội địa được khuyến cáo an toàn khi chưa xuất hiện trường hợp nghi nhiễm do Covid-19 (nCoV).

Đó là những nơi sở hữu thời tiết khô ráo, khí hậu nóng ấm để hạn chế, giảm thiểu tối đa khả năng phát triển mầm bệnh như Tây Nguyên, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Đà Lạt, Phú Quốc...Với các điểm đến này, Vietrantour đưa ra sản phẩm tour với mức giá siêu tiết kiệm đến 70% để khách hàng tìm được cho mình những lựa chọn thích hợp.

Ngoài ra, công ty còn phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, các nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng. Các hãng hàng không hợp tác cùng Vietrantour đều cam kết 100% khử trùng khoang buồng lái, các nhà hàng, khách sạn đều được Vietrantour thẩm định, sàng lọc, kiểm soát chặt chẽ các khâu an toàn, sử dụng các xe chuyên chở được chứng nhận khử trùng để du khách an tâm thăm thú, trang bị cho khách khẩu trang và gel rửa tay...

Du khách quốc tế của Vietrantour

Theo ông Lê Phong Trần (Giám đốc thị trường Quốc tế của Lữ hành Fiditour), một số điểm đến an toàn vẫn đủ sức hấp dẫn, nhiều du khách vẫn giữ kế hoạch du lịch. Thị trường inbound mùa Tết vẫn đón khách ổn định do các thị trường chính của công ty là châu Âu, Mỹ, Úc... Các thị trường này, khách thường có kế hoạch du lịch rất sớm và ổn định.

Trong thời điểm này, mục tiêu của Lữ hành Fiditour là xoay chuyển sản phẩm và thị trường nhanh chóng, linh hoạt, tăng cường các giá trị tiện ích, trong đó ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của du khách.

Đội ngũ nhân viên inbound của Lữ hành Fiditour không chỉ tư vấn các sản phẩm du lịch mà còn thuyết phục khách với các thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình ảnh hưởng dịch nCoV tại Việt Nam hiện tại để du khách có thể yên tâm, vẫn có sự phòng ngừa cần thiết nhưng không để áp lực ảnh hưởng đến chuyến đi vốn rất được du khách kỳ vọng về những trải nghiệm đẹp ở Việt Nam.



"Từ năm 2020 – 2022, Lữ hành Fiditour sẽ tập trung phát triển dòng sản phẩm cao cấp Vietluxtour với các dịch vụ đẳng cấp từ 4-5 * trở lên, được doanh nghiệp kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam ở thị trường nội địa và quốc tế. Đồng thời, Lữ hành Fiditour vẫn tiếp tục tập trung đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là các trải nghiệm văn hóa độc đáo được xác định sẽ là một trong những hoạt động chủ lực của thị trường inbound”, ông Lê Phong Trần chia sẻ.



Những vị khách quốc tế tại phố di bộ Nguyễn Huệ (ảnh chụp ngày 7/2/2020).

Đại diện một số doanh nghiệp du lịch bày tỏ nguyện vọng nhanh chóng có những biện pháp hỗ trợ khẩn cấp từ các bộ, ban, ngành dành cho các công ty kinh doanh lữ hành bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

"Chúng ta có thể tham khảo cách xử lý của Thái Lan ở thời điểm này. Theo truyền thông sở tại, chính phủ Thái Lan đã gấp rút triển khai một chương trình vốn vay ưu đãi và hoãn trả vốn lẫn lãi trong 6 tháng do các ngân hàng nhà nước thực hiện.



Bộ Tài chính Thái Lan cũng sẽ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu máy bay và tạm hoãn đóng thuế thu nhập trong 6 tháng đối với các công ty kinh doanh lữ hành, trong khi Bộ Giao thông sẽ giảm phí hạ cánh...

Cùng với sự hỗ trợ từ chính phủ, các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ cũng cần gấp rút liên kết, phối hợp xây dựng và đưa ra các gói sản phẩm phù hợp nhu cầu và tâm lý của du khách", bà Huyền chia sẻ./.