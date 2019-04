Gợi ý thú vị cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Sa Pa

Kể từ khi ra mắt tháng 12/2018, tuyệt tác nghỉ dưỡng mới của Tập đoàn Sun Group và kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley tại Sa Pa - Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel đã mở ra cho du khách những trải nghiệm “du lịch khép kín” khá độc đáo mà không nhiều người biết tới ở “thành phố trong sương”.

Trải nghiệm một Sa Pa sang trọng

Rất nhiều bài review cùng những bức hình đẹp đến từng chi tiết trên mạng xã hội của giới con nhà giàu, của những doanh nhân, quý bà gần đây đã đưa Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel thành một “biểu tượng” sang chảnh của Sa Pa. Kiệt tác nghỉ dưỡng mới của Top 5 kiến trúc sư hàng đầu thế giới Bill Bensley và Tập đoàn Sun Group chỉ sau chưa đầy hai tháng khai trương đã nhận giải thưởng “Khách sạn hạng sang mới tốt nhất Việt Nam” từ Hurun Best of the Best Awards 2019- giải thưởng được cho là “chuẩn mực của xa xỉ” tại Trung Quốc.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hotel de la Coupole đã toát lên sự sang trọng khiến bất cứ ai cũng có thể thốt lên “cung điện Versaille là đây chứ đâu”. Những mái vòm kinh điển, những ô cửa lớn màu xanh, sắc vàng điển trưng và lối kiến trúc Pháp sang trọng, Hotel de la Coupole nổi bật nguy nga giữa trung tâm thị trấn mờ sương.

Bên trong khách sạn, quầy lễ tân được thiết kế như một trung tâm thời trang lộng lẫy với dãy tủ chất cao các suốt chỉ lớn nhiều sắc màu, phía trên tủ là rương, hòm, manequin, mũ, áo theo phong cách quý tộc Pháp thập niên đầu thế kỷ 20.

Tại các phòng ngủ, dấu ấn Sa Pa được khắc họa trong các chụp đèn mang hình mũ đội đầu của cô gái vùng cao với lúng liếng hạt cườm, vòng kim loại trang trí bên cạnh những chi tiết, các bức phác họa mẫu thời trang Pháp. Sa Pa sống động, trong một không gian đậm đặc chất Pháp.

Những thiết kế đặc sắc, pha trộn hài hòa giữa văn hóa châu Âu và nét truyền thống vùng cao Việt Nam, ngoài Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel, sẽ khó tìm được ở nơi nào khác. Và với nhiều du khách, việc nghỉ dưỡng ở Hotel de la Coupole giống như sống trong một bảo tàng, mỗi ngày lại được khám phá thêm nhiều điều thú vị.

Tận hưởng những dịch vụ thượng lưu

Một khu spa chuyên nghiệp, đẳng cấp nằm ngay trong khách sạn, đủ năng lực để giúp bạn “cởi bỏ” hết những mệt nhoài của cơ thể, tiếp thêm năng lượng tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt diệu. Phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em… mọi nhu cầu vận động, giải trí của du khách các lứa tuổi đều sẽ được thỏa mãn.

Muốn ăn sang trọng theo phong cách Âu giữa Sa Pa có lẽ là khó. Nhưng với Hotel de la Coupole, việc ăn giống như một chuyến du ngoạn tới Paris xinh đẹp. Ở nhà hàng Chic, bạn không chỉ được ăn bằng miệng mà còn thực sự đã con mắt. Thiết kế của Chic giống như một sàn catwalk, dẫn lối tới Paris hoa lệ, để bạn ngỡ như mình đang là khách VIP trong những show diễn haute couture đẳng cấp và rồi thết đãi bản thân với những món ngon mà đảm bảo lục tung cả Sa Pa cũng khó lòng có được. Sườn cừu nướng thơm phức, lẩu phô mai cực kỳ độc đáo, cá hồi trộn kiểu tartare ăn một lần là không thể quên. Mỗi món ăn được chuẩn bị từ thực phẩm tươi ngon của Sa Pa và cách chế biến độc đáo của đầu bếp nước ngoài.

Trong khi đó, nhà hàng Cacao ở tầng 1 của khách sạn lại mang đến một trải nghiệm cực kỳ lãng mạn, khi du khách được thả tâm hồn trôi theo những nhịp đời bên ngoài ô cửa kính mờ sương, ngắm Sa Pa lãng đãng mây bay và những nhịp sống êm đềm, bên ly cacao nóng hổi, hay món bánh macaron độc đáo và món sôcôla Marou được tờ New York Times (Mỹ) gọi là “sôcôla ngon nhất thế giới”…

Hành trình tới những điểm đến thú vị

Tọa lạc ở trung tâm thị trấn, Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel là điểm bắt đầu tuyệt vời của hành trình khám phá Sa Pa theo một cách mà ít ai biết đến.

Khách sạn cách quảng trường trung tâm Sa Pa chừng 4 phút đi bộ, cách Nhà thờ đá 400m và là chốn nghỉ dưỡng duy nhất ở thị trấn có lối đi riêng dẫn tới Ga đi tàu hỏa leo núi Mường Hoa để tới Ga đi cáp treo lên đỉnh Fansipan.

Từ Ga Mường Hoa, toa tàu hỏa leo núi màu đỏ với nội thất mang phong cách châu Âu cổ điển, sang trọng đưa du khách “bay” trên những cung đường đẹp nhất của thung lũng Mường Hoa. Qua ô cửa kính trong veo, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những vạt rừng xanh thẫm, nếp nhà ẩn hiện trong sương khói vùng cao.



Rời hành trình 2km đẹp như một thước phim điện ảnh của tàu hỏa leo núi, khu du lịch Sun World Fansipan Legend mở ra những trải nghiệm độc đáo mà đời người ai cũng muốn ít nhất một lần trải nghiệm. Ở đó, tuyến cáp treo Fansipan sẽ giúp du khách mọi lứa tuổi đến với “Nóc nhà Đông Dương” chỉ sau 15 phút. Ngồi trong cabin cáp treo, bạn sẽ thu trọn vào tầm mắt bức tranh thiên nhiên hùng vỹ của dải Hoàng Liên. Hành trình đi cáp treo lên đỉnh Fansipan mùa này còn tuyệt vời hơn khi loài hoa của núi rừng Hoàng Liên - hoa đỗ quyên đang đua nhau bung nở những vạt đỏ, trắng, vàng, hồng, tím… và Lễ hội hoa đỗ quyên Sun World Fansipan Legend đang rộn ràng khắp chốn.

Trên đỉnh thiêng Tây Bắc giờ đây, còn có một quần thể tâm linh kỳ vĩ với những mái chùa vút cong, Đại tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm uy nghi giữa chốn bồng lai tiên cảnh… Kính cẩn chắp tay bái Phật, men theo những bậc đá uốn lượn của đường La Hán, chạm tay vào đỉnh thiêng 3143m để khắc ghi một dấu ấn trong đời. Những trải nghiệm đặc biệt đó, nếu không phải là Sun World Fansipan Legend thì chẳng nơi nào có thể mang tới.

Lấp đầy kỳ nghỉ lễ tuyệt vời của bạn với những trải nghiệm sang chảnh, ấn tượng từ một điểm khởi đầu Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel, thử một lần thôi cũng để để say mê rồi.

Từ nay đến hết ngày 30/4/2019, Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi cho khách Việt với mức giá từ 2,8 triệu đồng trở lên cho phòng Classic vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm. Ba ngày cuối tuần từ thứ Sáu đến Chủ Nhật sẽ tính thêm 300.000 đồng/phòng/đêm. Đến hết ngày 30/6/2019 nếu khách đặt phòng Classic cho 2 đêm tại khách sạn, sẽ được nhận mức giá từ 3,5 triệu đồng trở lên, miễn phí ăn sáng và 1 tour trải nghiệm tàu hỏa leo núi Mường Hoa, cáp treo Fansipan.

Gia Minh

