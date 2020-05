Hạ Long - Quảng Ninh chào hè rực rỡ sắc màu

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu khẳng định, Quảng Ninh là một điểm đến thực sự an toàn. Tất cả các sản phẩm du lịch đều được các đơn vị, doanh nghiệp tạo thành các chương trình hấp dẫn, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, môi trường du lịch được đảm bảo cao nhất về an toàn sức khỏe và an ninh trật tự.