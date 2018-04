Hạ Long rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội Carnaval

Thành phố Hạ Long những ngày này đang rộn ràng chuẩn bị cho những hoạt động du lịch lớn khai mạc Năm du lịch Quốc gia Hạ Long – Quảng Ninh 2018. Trung tâm khu du lịch Bãi Cháy cũng như các tuyến đường lớn trong thành phố đều được trang hoàng với những biểu ngữ, pano mang biểu tượng du lịch, khẩu hiệu chào mừng du khách. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện chính là Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và chương trình Carnaval Hạ Long 2018 diễn ra vào tối 28/4. Đêm hội sẽ diễn ra tại Quảng trường Mặt trời Hạ Long nằm kề bên bãi biển Bãi Cháy, được xây dựng mới trên diện tích gần 13 ha với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Khác với mọi năm, sân khấu chương trình được thiết kế theo hướng mở bao quát hướng ra vịnh Hạ Long, khiến cho không gian nghệ thuật càng thêm ấn tượng. Khu vực khán đài chính có sức chứa 10.000 người đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đón người dân, du khách trong đêm hội. Quảng trường Mặt trời Hạ Long không chỉ có sân khấu lớn mà còn có khu quảng trường nhạc nước, vườn hoa nghệ thuật, bãi đỗ xe,… phục vụ các hoạt động khác của Năm Du lịch Quốc gia. Đến thời điểm này, việc bố trí các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, môi trường, PCCC đã được lên phương án đầy đủ. Các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đang tích cực chuẩn bị cho đêm hội. Dự kiến có khoảng hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn, mang đến những tiết mục độc đáo nhất. Màn trình diễn Carnaval đường phố - thương hiệu 10 năm của Hạ Long có sự tham gia của hàng nghìn người dân tới từ khắp các địa phương của Quảng Ninh, tất cả đều hăng say tập luyện. Du khách cũng có cơ hội hòa vào những vũ điệu Carnaval sôi động trên đường phố vào chiều 26/4, 2 ngày trước khi lễ khai mạc diễn ra. Với sự chuẩn bị chu đáo này, Hạ Long hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, tạo nên những ngày hội ấn tượng khó quên đối với du khách trong dịp nghỉ lễ tới đây./.

Thành phố Hạ Long những ngày này đang rộn ràng chuẩn bị cho những hoạt động du lịch lớn khai mạc Năm du lịch Quốc gia Hạ Long – Quảng Ninh 2018. Trung tâm khu du lịch Bãi Cháy cũng như các tuyến đường lớn trong thành phố đều được trang hoàng với những biểu ngữ, pano mang biểu tượng du lịch, khẩu hiệu chào mừng du khách. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện chính là Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và chương trình Carnaval Hạ Long 2018 diễn ra vào tối 28/4. Đêm hội sẽ diễn ra tại Quảng trường Mặt trời Hạ Long nằm kề bên bãi biển Bãi Cháy, được xây dựng mới trên diện tích gần 13 ha với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Khác với mọi năm, sân khấu chương trình được thiết kế theo hướng mở bao quát hướng ra vịnh Hạ Long, khiến cho không gian nghệ thuật càng thêm ấn tượng. Khu vực khán đài chính có sức chứa 10.000 người đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đón người dân, du khách trong đêm hội. Quảng trường Mặt trời Hạ Long không chỉ có sân khấu lớn mà còn có khu quảng trường nhạc nước, vườn hoa nghệ thuật, bãi đỗ xe,… phục vụ các hoạt động khác của Năm Du lịch Quốc gia. Đến thời điểm này, việc bố trí các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, môi trường, PCCC đã được lên phương án đầy đủ. Các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đang tích cực chuẩn bị cho đêm hội. Dự kiến có khoảng hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn, mang đến những tiết mục độc đáo nhất. Màn trình diễn Carnaval đường phố - thương hiệu 10 năm của Hạ Long có sự tham gia của hàng nghìn người dân tới từ khắp các địa phương của Quảng Ninh, tất cả đều hăng say tập luyện. Du khách cũng có cơ hội hòa vào những vũ điệu Carnaval sôi động trên đường phố vào chiều 26/4, 2 ngày trước khi lễ khai mạc diễn ra. Với sự chuẩn bị chu đáo này, Hạ Long hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, tạo nên những ngày hội ấn tượng khó quên đối với du khách trong dịp nghỉ lễ tới đây./.