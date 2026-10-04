Hà Nội 5 năm liên tiếp là điểm đến kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á

Các giải thưởng được công bố tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương vừa diễn ra tại Maldives.

Ở hạng mục “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” (Asia's Leading City Break Destination), Hà Nội đã vượt qua nhiều đề cử để tiếp tục được vinh danh. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Thủ đô giành chiến thắng ở hạng mục này, từ năm 2022 đến 2026.

Hà Nội 5 năm liên tiếp là điểm đến kỳ nghỉ hàng đầu châu Á. Ảnh: Lê Việt Khánh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, kết quả cho thấy sức hút của Thủ đô đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt với nhóm khách lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày nhưng vẫn muốn có nhiều trải nghiệm về văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống đô thị.

Bên cạnh đó, năm 2026 cũng đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp Hà Nội giành danh hiệu “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam” (Vietnam’s Leading City Cultural Destination), sau các năm 2024 và 2025.

Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, cùng nhiều không gian mang dấu ấn lịch sử, văn hóa và truyền thống. Đây được xem là một trong những nền tảng giúp Thủ đô phát triển các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa, lịch sử.

Cùng với việc khai thác các giá trị di sản, Hà Nội thời gian qua tiếp tục phát triển hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Thành phố cũng hướng tới việc kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Việc Hà Nội tiếp tục được vinh danh diễn ra trong bối cảnh định hướng phát triển du lịch ngày càng nhấn mạnh vai trò của văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới cũng xác định văn hóa là một trong những nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh cho du lịch.

Trong thời gian tới, du lịch Hà Nội định hướng phát triển theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững. Thành phố tập trung phát huy các thế mạnh về văn hóa, di sản, ẩm thực và những giá trị đặc trưng của Thủ đô.

Các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế đêm tiếp tục được chú trọng. Cùng với đó là việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm cải thiện trải nghiệm của du khách.

World Travel Awards là giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực du lịch, được tổ chức nhằm tôn vinh các điểm đến, tổ chức và doanh nghiệp nổi bật. Kết quả được xác định thông qua quá trình bình chọn với sự tham gia của giới chuyên môn và khách du lịch.