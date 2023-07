Hà Nội nhảy vọt trong top điểm đến của Telegraph

Được ra mắt từ năm 1998, giải thưởng thường niên Telegraph Travel Awards vừa trở lại với bảng xếp hạng năm 2023, sau nhiều năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Khoảng 30.000 độc giả của Telegraph đã bình chọn ở 20 hạng mục trong lĩnh vực du lịch, từ các điểm đến tốt nhất cho đến những hãng hàng không, du thuyền hay nhà điều hành tour xuất sắc.

Hà Nội xếp ở vị trí 27 trong danh mục các thành phố được yêu thích, bình chọn bởi độc giả tờ Telegraph.

Năm nay, Cape Town (Nam Phi) xếp số 1 tại hạng mục 10 thành phố hàng đầu thế giới do độc giả Telegraph bình chọn, trong khi các thành phố châu Âu chiếm phần lớn bảng xếp hạng. Không có điểm đến Đông Nam Á nào lọt vào top 10, chỉ có Singapore xếp vị trí 20. Hà Nội xếp ở vị trí 27, nằm trong top các thành phố thăng hạng vượt bậc so với năm 2019 (tăng 27 bậc, từ vị trí 54).

Trong bảng xếp hạng 10 thành phố hàng đầu ngoài châu Âu và châu Mỹ (Best in the rest of the world), các điểm đến ở Đông Nam Á góp 3 đại diện là Singapore xếp thứ 6, Chiang Mai xếp thứ 7 và Hà Nội xếp thứ 8.

Kể từ năm 2014, Việt Nam luôn có mặt trong top 20 quốc gia được yêu thích của Telegraph Travel Awards. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục góp mặt trong top 20 với vị trí thứ 18, xếp ngay trên Thái Lan (vị trí 19). Trong top 10 quốc gia yêu thích tại châu Á và Trung Đông năm 2023, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 sau Nhật Bản và Sri Lanka.