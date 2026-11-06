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Hà Nội tung 23 sản phẩm du lịch mới, mở thêm trải nghiệm hút khách cuối năm

Thứ Sáu, 14:14, 06/11/2026
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VOV.VN - Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác 23 sản phẩm du lịch thuộc 5 nhóm trọng tâm trong dịp cuối năm 2026, từ du lịch đường sắt, di sản, ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe, nhằm tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, trong hai tháng cuối năm, thành phố đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm mới và tổ chức các lễ hội, chương trình trải nghiệm nhằm thu hút du khách, tăng doanh thu du lịch.

Theo báo cáo tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11/2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 6/11, trong 10 tháng đầu năm, Thủ đô ước đón 30,36 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 7,57 triệu lượt, tăng 21,4%; khách nội địa đạt 22,78 triệu lượt, tăng 2,7%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.240 tỷ đồng, tăng 13%. Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách nhờ sự tăng trưởng của khách quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng lượng khách lưu trú.

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Du khách Hàn Quốc tham quan, chụp ảnh tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội chuẩn bị 23 sản phẩm du lịch mới

Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 9/10/2026 của Thành ủy và Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát 46 sản phẩm du lịch đặc trưng, lựa chọn 23 sản phẩm thuộc 5 nhóm trọng tâm để phát triển.

Cụ thể, nhóm thứ nhất là “Hanoi Moment” dành cho khách quá cảnh, nối chuyến tại sân bay Nội Bài, với hành trình 3,5-7 giờ, kết nối các điểm đến như Cổ Loa, Việt Phủ Thành Chương, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm - phố cổ Hà Nội.

Nhóm thứ hai là du lịch y tế - chăm sóc sức khỏe, kết hợp dịch vụ nha khoa, khám, tầm soát sức khỏe với tham quan, nghỉ dưỡng, thời gian từ 5-7 ngày.

Nhóm thứ ba là du lịch đường sắt, gồm tàu “Năm Cửa Ô” tuyến Hà Nội - Bắc Ninh và hành trình “Về miền di sản” tuyến Hà Nội - Thái Nguyên.

Nhóm thứ tư là sản phẩm gắn với Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội, dự kiến tổ chức từ ngày 27-29/11/2026, kết nối các làng nghề, nghệ nhân ẩm thực và nhà hàng.

Nhóm thứ năm là “Thăng Long tứ Trấn”, với các tour trọn ngày, nửa ngày, đi bộ và giáo dục di sản.

Ngoài ra, thành phố phát triển 12 chủ đề trải nghiệm theo mùa, kết hợp di sản, nghệ thuật, du lịch đêm, ẩm thực và làng nghề. Các sản phẩm đủ điều kiện sẽ được công bố và tích hợp trên ứng dụng HanoiGo.

Các sản phẩm hướng tới tăng trải nghiệm chuyên sâu, khai thác khách quá cảnh và tạo thêm hành trình dài ngày. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế đạt 3,5-4 ngày, khách nội địa đạt 2,5-3 ngày; mức chi tiêu bình quân tăng 8-10% mỗi năm.

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Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin về các chương trình du lịch của Thủ đô dịp nay đến Tết Nguyên đán.

Lễ hội, du lịch đêm tạo sức hút những tháng cuối năm

Cùng với sản phẩm mới, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình du lịch, nghệ thuật gắn với di sản, văn hóa và ẩm thực như “Nghỉ dưỡng xanh giữa lòng văn hóa” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; tour Chùa Hương; “Thăng Long tứ Trấn - Bốn đền giữ kinh thành”; chương trình “Hoàng hôn sông Hồng”.

Các sản phẩm du lịch đêm gồm “Sống như những đóa hoa”, “Lửa thanh xuân” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, show diễn “Tinh hoa Bắc Bộ” và biểu diễn múa rối nước Thăng Long kết hợp khám phá phố cổ.

Từ nay đến cuối năm, thành phố tổ chức nhiều sự kiện lớn như Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội lần thứ 5 (11-28/11); Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 (21-24/11) và Không gian quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (27/11-2/12).

Các khách sạn cũng triển khai ưu đãi giá phòng, gói nghỉ dưỡng cuối tuần, combo lưu trú kết hợp ăn uống, buffet Giáng sinh và tiệc chào năm mới để kích cầu.

Tăng kiểm soát giá, chất lượng dịch vụ và tour “0 đồng”

Hiện Hà Nội có khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch đang hoạt động, trong đó 59 điểm được UBND thành phố công nhận. Bên cạnh phát triển sản phẩm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.

Đáng chú ý, Sở đã ban hành văn bản cảnh báo về tour du lịch “0 đồng”, yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, xử lý vi phạm. “Doanh nghiệp phải minh bạch chương trình, giá dịch vụ, bảo vệ quyền lợi khách hàng, không tổ chức tour “0 đồng” nhằm trục lợi từ hoạt động bán hàng”, bà Hương nhấn mạnh.

Sở cũng cho biết, đã phối hợp với Công an thành phố và chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu trú, trông giữ phương tiện; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các điểm trông giữ xe tự phát. Các cơ sở lưu trú được yêu cầu thực hiện đúng quy định về giá, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

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Quang cảnh hội nghị

Khắc phục điểm nghẽn giao thông, môi trường tại điểm du lịch

Một trong bất cập mà bà Nguyễn Thị Mai Hương nói đến là tình trạng ùn tắc giao thông, thiếu bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng và ô nhiễm môi trường tại một số điểm tham quan tiếp tục là những hạn chế cần khắc phục. “Các khu vực như hồ Hoàn Kiếm - phố cổ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hồ Tây được ưu tiên rà soát”, theo bà Nguyễn Thị Mai Hương.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Sở Xây dựng rà soát quỹ đất, bố trí điểm dừng đỗ và bến bãi cho phương tiện vận chuyển khách du lịch. Thành phố cũng nghiên cứu các đầu mối trung chuyển kết nối sân bay Nội Bài, nhà ga đường sắt với xe buýt chất lượng cao, xe buýt điện, xe buýt hai tầng và xe buýt mini du lịch. Phương án dự kiến được báo cáo UBND thành phố trong tháng 11/2026.

Các địa phương đồng thời được yêu cầu cập nhật tình hình giao thông, khả năng tiếp nhận khách, tuyên truyền người dân và du khách ứng xử văn minh, không xả rác, gây cản trở giao thông hoặc ảnh hưởng cảnh quan.

Với việc phát triển sản phẩm mới, tổ chức lễ hội, kiểm soát chất lượng dịch vụ và khắc phục điểm nghẽn tại các điểm đến, Hà Nội kỳ vọng tăng sức hút du lịch cuối năm, nâng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Cao Thắng/VOV.VN
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