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Hội nghị Du lịch ASEAN - Hàn Quốc: Hành trình từ Đà Nẵng tới Jakarta

Chủ Nhật, 18:12, 08/11/2026
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VOV.VN - Hội nghị Bàn tròn Du lịch ASEAN - Hàn Quốc diễn ra từ ngày 4-7/11 tại Jakarta, Indonesia, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, đại diện cơ quan quản lý du lịch quốc gia và các học giả, chuyên gia hàng đầu trong khu vực.

Tiếp nối thành công của kỳ họp thứ nhất tại Đà Nẵng, Hội nghị Bàn tròn Du lịch ASEAN - Hàn Quốc 2026 do Đại học Duy Tân, Viện Hành trình ASEAN (P2A) và Bộ Du lịch Cộng hòa Indonesia phối hợp tổ chức với sự ủng hộ của Ban Thư ký ASEAN.

hoi nghi du lich asean - han quoc hanh trinh tu Da nang toi jakarta hinh anh 1
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Du lịch ASEAN - Hàn Quốc.

Trong thông điệp chúc mừng gửi tới hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, nhấn mạnh đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch khu vực với khoảng 147 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, trong đó khách du lịch nội khối chiếm 42%, cùng khoảng 9,6 triệu lượt khách Hàn Quốc đến ASEAN mỗi năm. Trên cơ sở đó, Tổng Thư ký ASEAN định hướng 3 trọng tâm hợp tác trong giai đoạn tới, gồm mở rộng kết nối du lịch, đặc biệt tới các đô thị thứ cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển du lịch bền vững lấy con người làm trung tâm, phù hợp với định hướng của Kế hoạch Công tác Hợp tác Du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2026-2030.  

Tại hội nghị, đại diện các nước ASEAN cũng bày tỏ kỳ vọng nâng tổng lượng khách du lịch trao đổi hai chiều giữa ASEAN và Hàn Quốc từ 13 triệu lên hơn 20 triệu lượt. GS.TS Lim Sang Taek, đại diện Đại học Duy Tân đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối trong dòng khách du lịch hai chiều giữa Hàn Quốc và các quốc gia ASEAN, hướng tới thúc đẩy trao đổi khách hài hòa và bền vững hơn.

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GS.TS Lim Sang Taek, đại diện Đại học Duy Tân.

Trong hai ngày làm việc chính thức, các đại biểu đã tập trung thảo luận chuyên sâu về 4 chủ đề trọng tâm nhằm tháo gỡ các rào cản và tạo thuận lợi cho việc đi lại của du khách giữa các quốc gia. Tổng cộng 40 khuyến nghị đã được xây dựng qua 4 phiên thảo luận, tập trung vào những giải pháp thiết thực như thúc đẩy hệ thống biên giới số và cổng kiểm soát sinh trắc học có khả năng liên thông; thiết lập tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu xuyên biên giới; phát triển khung bảo hiểm du lịch khu vực; chuẩn hóa chương trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch.  

Việc liên tiếp 2 năm phối hợp tổ chức Hội nghị Bàn tròn Du lịch ASEAN – Hàn Quốc, từ dấu ấn khởi đầu tại Đà Nẵng, bước phát triển tiếp theo tại Thủ đô Jakarta và định hướng đăng cai kỳ Hội nghị thứ ba tại một quốc gia ASEAN, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình quốc tế hóa và mở rộng vai trò kết nối quốc tế của Đại học Duy Tân.

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Giới thiệu Nhóm Công tác Kỹ thuật.
Phạm Hà/VOV-Jakarta
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