Hơn 73.000 lượt du khách đến Bắc Ninh trong dịp Tết Giáp Thìn

Những điểm đến thu hút lượng lớn khách tham quan như: Chùa Dâu, chùa Bút Tháp (Thuận Thành), chùa Phật Tích (Tiên Du), đền Đô (thành phố Từ Sơn), đền Bà Chúa Kho, đền Cùng giếng Ngọc, Bảo tàng tỉnh, đường hoa xuân thành phố Bắc Ninh...

Đặc sắc lễ hội Rước pháo Đồng Kỵ mồng 4 tháng Giêng thu hút hàng nghìn người tham dự

Trong dịp Tết, thời tiết nắng ấm thuận lợi, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng đón tiếp phục vụ khách du xuân. Một số điểm du lịch còn tổ chức trang trí không gian ”check in” hấp dẫn, bổ sung thêm các dịch vụ du lịch nhằm mang đến cho du khách thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm và an toàn giao thông được bảo đảm; tổ chức đăng ký, niêm yết giá và bán sản phẩm dịch vụ đúng theo giá niêm yết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động du lịch trình diễn nghệ thuật dân gian truyền thống như: Dân ca Quan họ, ca trù, hát văn, tuồng, chèo, múa rối nước tại các di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, quảng bá du lịch; xây dựng các chương trình tour du lịch, hoạt động trải nghiệm.

Hàng năm vào đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết, phiên chợ Âm Dương làng Ó, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) với ý nghĩa tâm linh “mua may bán rủi”

Các đơn vị kinh doanh lữ hành xây dựng chương trình tour du lịch nội địa, quốc tế phù hợp với từng đối tượng khách trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, có chương trình khuyến mại kích cầu du lịch nội địa, hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, nghỉ ngơi, vui xuân, tham dự lễ hội của khách du lịch.