Huế, Hội An đón những du khách đầu tiên trong ngày đầu năm mới

Tại Huế, lễ đón diễn ra tại ga đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài dành cho đoàn hơn 180 du khách trên chuyến bay VN1543 từ Hà Nội đến Huế.

Hoạt động này nhằm thể hiện tình cảm đối với du khách, nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện.

Những du khách đầu tiên đến Huế trong sáng nay bằng đường hàng không.

Trong năm qua, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tăng cường liên kết, xúc tiến quảng bá du lịch, tạo thêm nhiều sản phẩm mới đã thu hút hơn 4,25 triệu lượt khách đến với Huế, trong đó khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt. Năm nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định là năm “Phát triển du lịch và dịch vụ”.

Ông Nguyễn Văn Phúc. Phó Giám đốc Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong năm 2019, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục phát huy thế mạnh về du lịch di sản, về du lịch trải nghiệm, cùng với các doanh nghiệp trong ngành du lịch nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm gắn với tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên nhất là về đầm phá, tâm linh, nhằm tăng thêm sản phẩm. Chúng tôi dự kiến đón 4,7 triệu lượt khách trong năm 2019, đặc biệt cố gắng gia tăng lượng khách uốc tế và lượng khách lưu trú tại Huế”.

Trong khi đó, sáng nay (1/1), tại đình Cẩm Phô trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ trong năm 2019. Chương trình đón đoàn gồm nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Hội An.

PC_Article_Middle

Đoàn khách đa quốc tịch “xông đất” phố cổ Hội An đầu năm 2019 gồm 15 người, do Công ty Du lịch Hội An Express tổ chức tour. Ngay sau khi đặt chân đến đình Cẩm Phô, đoàn khách được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố Hội An chào đón, tặng hoa và trao quà lưu niệm.

Đoàn khách xông đất tại đình Cẩm Phô

Năm 2018, tại tỉnh Quảng Nam có tổng lượt khách tham quan, lưu trú đạt 6,5 triệu lượt, tăng hơn 21 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 3,8 triệu lượt, tăng hơn 36%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch đạt 4.700 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm 2017. Thu nhập xã hội từ tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 11.100 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Định hướng 2019, tỉnh Quảng Nam sẽ thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với những giá trị văn hóa đặc trưng ở khu vực miền núi. Và đặc biệt chú trọng mở rộng không gian phát triển du lịch về phía Tây và phía Nam của tỉnh. Vùng Đông - Nam của tỉnh thì sẽ chú trọng những dự án du lịch giải trí cao cấp. Năm 2019 sẽ đưa vào khai thác dự án du lịch Nam Hội An. Đây là một trong những dự án du lịch trọng điểm vùng Đông - Nam sẽ phát triển. Tin tưởng chắc chắn rằng, trong năm 2019, cùng với những kết quả đạt được thì sẽ thúc đẩy phát triển du lịch mạnh hơn nữa"./.

10 thành phố du lịch hàng đầu trong năm 2019 VOV.VN - Trang du lịch Lonely Planet gợi ý 10 thành phố du lịch của năm 2019. Mỗi nơi đều có sự lôi cuốn riêng để thu hút du khách trong năm tới.