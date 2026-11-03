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Indonesia biến concert quốc tế thành “nam châm” hút khách du lịch

Thứ Ba, 06:00, 03/11/2026
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VOV.VN - Indonesia đang đẩy mạnh du lịch sự kiện, coi các chương trình âm nhạc, giải trí quốc tế là động lực thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Nước này đồng thời cải cách thủ tục cấp phép, thị thực và hỗ trợ các nhà tổ chức lớn.

Sự sôi động của các chương trình âm nhạc quy mô lớn đang mở ra cơ hội để nhiều quốc gia phát triển công nghiệp biểu diễn gắn với du lịch. Tại Đông Nam Á, Indonesia đang coi các sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế là một trong những động lực thu hút du khách, thúc đẩy kinh tế sáng tạo. Nước này cũng đang cải cách thủ tục cấp phép, tạo thuận lợi về thị thực, hỗ trợ các nhà tổ chức và phát triển những gói du lịch kết hợp xem biểu diễn. Indonesia đang triển khai chiến lược này như thế nào và kỳ vọng gì từ thị trường du lịch sự kiện? Phóng viên Phạm Hà, Thường trú Đài TNVN tại Indonesia, sẽ cùng trao đổi về nội dung này.

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Sự kiện âm nhạc quốc tế của nghệ sĩ người Mỹ Kayne West (Ye), được tổ chức tại Jakarta hôm 24/10

PV: Thưa PV Phạm Hà, Indonesia đang đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế để thu hút du khách. Từ thực tế tại địa bàn, chị thấy lĩnh vực này đang được Chính phủ và doanh nghiệp Indonesia ưu tiên như thế nào, nhất là trong mùa lễ hội cuối năm?

PV Phạm Hà: Vâng, thưa chị. Những ngày qua, báo chí Indonesia liên tục đề cập tới một sự kiện âm nhạc quốc tế của nghệ sĩ người Mỹ Kanye West, còn được biết đến với nghệ danh Ye, tổ chức tại Jakarta ngày 24/10.

Theo số liệu được công bố, sự kiện thu hút khoảng 70.000 khán giả, trong đó có khoảng 25.000 du khách quốc tế đến từ 80 quốc gia, tạo ra doanh thu kinh tế khoảng 600 tỷ rupiah, tương đương hơn 33 triệu USD.

Những con số này cho thấy các sự kiện âm nhạc quy mô lớn không chỉ có ý nghĩa về văn hóa, giải trí mà còn tạo tác động trực tiếp tới du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.

Trên thực tế, đây là hướng đi được Bộ Du lịch Indonesia thúc đẩy trong nhiều năm qua. Một nghiên cứu về tác động của 17 sự kiện quy mô quốc gia và 8 sự kiện quốc tế diễn ra trong nửa đầu năm 2026 cho thấy hơn 614.000 lượt người tham dự, với doanh thu trực tiếp ước đạt 661,15 tỷ rupiah.

Trong nửa cuối năm nay, Bộ Du lịch Indonesia tiếp tục hỗ trợ tổ chức 45 sự kiện quy mô quốc gia và 94 sự kiện quốc tế. Trong số này có nhiều chương trình biểu diễn và lễ hội lớn như BTS K-Pop Tour, Joyland Sessions, Prambanan Jazz Festival, We The Fest, Djakarta Warehouse Project, The Weeknd, Hammersonic và My Chemical Romance. Các sự kiện này dự kiến thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách.

PV: Đằng sau cuộc đua thu hút các ngôi sao và những chuyến lưu diễn lớn, Indonesia kỳ vọng gì về lượng khách quốc tế, doanh thu du lịch và lợi ích cho kinh tế địa phương? Nước này làm gì để khán giả không chỉ đến xem một đêm diễn mà còn ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn?

PV Phạm Hà: Có thể thấy cách tiếp cận của Indonesia không chỉ dừng ở việc tổ chức một buổi hòa nhạc hay bán vé xem biểu diễn.

Khách đến xem concert còn sử dụng nhiều dịch vụ khác như vận chuyển, khách sạn, ăn uống, mua sắm và tham quan. Vì vậy, Indonesia đang xây dựng hệ sinh thái du lịch âm nhạc theo hướng kéo dài chuỗi chi tiêu của du khách.

Một trong những giải pháp được triển khai là kết nối ban tổ chức các chương trình biểu diễn với doanh nghiệp lữ hành và khách sạn để xây dựng những gói kết hợp. Trong đó có thể bao gồm vé xem biểu diễn, phòng lưu trú, phương tiện di chuyển, tour tham quan thành phố hoặc tour ẩm thực về đêm.

Xung quanh khu vực diễn ra sự kiện, các hoạt động như hội chợ, không gian ẩm thực địa phương hay khu bán vật phẩm lưu niệm cũng được tổ chức nhằm tăng trải nghiệm và nhu cầu chi tiêu của du khách.

Một cách làm khác là sắp xếp hoặc tận dụng nhiều sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra liên tiếp hoặc trong cùng thời điểm. Khi có nhiều hoạt động để lựa chọn, du khách có xu hướng ở lại thêm từ 1 đến 2 ngày sau đêm diễn. Qua đó, các khách sạn, trung tâm thương mại, nhà hàng và hệ thống bán lẻ quanh khu vực tổ chức cũng được hưởng lợi.

PV: Trong bối cảnh nhiều nước Đông Nam Á đang cạnh tranh để trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế quy mô lớn, Indonesia đang có những giải pháp nào đáng chú ý để gia tăng lợi thế, từ thu hút nhà tổ chức, hỗ trợ nghệ sĩ đến tạo thuận lợi cho du khách?

PV Phạm Hà: Indonesia có một số lợi thế khá rõ, trước hết là dân số đông, thị trường giải trí lớn và nhu cầu ngày càng cao đối với các chương trình biểu diễn trực tiếp. Bên cạnh đó, lượng khách quốc tế đến Indonesia cũng tạo thêm nguồn khán giả cho các sự kiện.

Indonesia cũng có khả năng thu hút người hâm mộ từ nhiều thị trường trong khu vực như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Australia, Nhật Bản và Trung Quốc.

Tuy nhiên, để cạnh tranh được với các điểm đến khác, Indonesia đang tập trung tháo gỡ những rào cản về thủ tục. Chính phủ triển khai hệ thống cấp phép tập trung trực tuyến, đồng thời hướng tới minh bạch hơn về các chi phí vận hành để các đơn vị tổ chức có thể chủ động trong quá trình chuẩn bị sự kiện.

Bộ Du lịch Indonesia cũng phối hợp với các cơ quan liên quan trong vấn đề bản quyền, bảo đảm việc chi trả tiền bản quyền âm nhạc theo quy định. Đây là một yếu tố quan trọng để tạo môi trường pháp lý rõ ràng và bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo.

Đối với các nhà tổ chức và nghệ sĩ quốc tế, Bộ Du lịch hỗ trợ đẩy nhanh quá trình phê duyệt giấy phép, tạo thuận lợi về thủ tục thị thực, xuất nhập cảnh, cũng như hỗ trợ thủ tục hải quan đối với thiết bị phục vụ các chương trình biểu diễn quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Indonesia đang khuyến khích phát triển các gói du lịch kết hợp âm nhạc, gắn vé xem biểu diễn với dịch vụ lưu trú, vận chuyển và tham quan.

Nước này cũng triển khai các nguồn hỗ trợ tài chính chuyên biệt nhằm tăng khả năng cạnh tranh quyền đăng cai những sự kiện âm nhạc và thể thao tầm cỡ quốc tế. Mục tiêu là đưa Indonesia trở thành một trong những điểm dừng quan trọng của các chuyến lưu diễn trong khu vực, qua đó thu hút thêm khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu du lịch.

PV: Xin cảm ơn chị!

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PV/VOV-Jakarta
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