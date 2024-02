Khách du lịch đến Hội An tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023

Những ngày đầu năm mới, nhiều du khách quốc tế đến thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chọn tour về làng rau Trà Quế ở xã Cẩm Hà để tham quan, trải nghiệm. Làng nghề trồng rau truyền thống này hình thành cách đây hơn 400 năm. Đến đây, du khách có dịp chiêm ngưỡng những luống rau xanh mơn mởn, dài tít tắp và đạp xe dạo quanh để được tận hưởng bầu không khí mát mẻ trên cánh đồng rau rộng hơn 18 héc ta.

Các tuyến đường trong phố cổ Hội An đông đúc du khách.

Vợ chồng ông Michel, du khách đến từ Pháp vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm làm nông dân. Ông Michel cùng với những người nông dân tại làng rau Trà Quế, thành phố Hội An tự tay cuốc đất, vun luống, gieo hạt và chăm sóc rau….

Ông Michel cuốc đất tại làng rau Trà Quế.

“Chúng tôi cảm thấy rất thú vị khi được cùng với những người dân ở đây cuốc đất, trồng rau. Chúng tôi rất vui, rất ấn tượng về khung cảnh yên bình, con người hiền hoà, tốt bụng. Phương pháp canh tác của người nông dân nơi đây rất an toàn, thân thiện với môi trường”, ông Michel cho biết.

Những ngày qua, từng dòng người đổ về phố cổ Hội An tạo nên không khí nhộn nhịp, đông vui. Trên các tuyến đường chính ở phố cổ Hội An như Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, hàng nghìn du khách dạo phố và ghi lại những hình ảnh đẹp ngày đầu năm mới. Tại Hội quán Phúc Kiến rất đông du khách đến viếng hương, cầu an, xin xăm đầu năm, cầu may mắn trong năm mới.

Hai bên bờ sông Hoài, thành phố Hội An không khí nhộn nhịp, đông vui.

Theo thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, dịp Tết Giáp Thìn vừa qua, tổng lượng khách tham quan và lưu trú tại thành phố Hội An khoảng 300 nghìn lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch lưu trú đạt 45 nghìn lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 37 nghìn lượt, công suất sử dụng phòng ước đạt từ 60% đến 65%.

Ông Lê Quốc Việt, chủ khách sạn Santa Sea Villa Hội An cho biết, đây là tín hiệu đáng mừng cho quá trình khôi phục các hoạt động du lịch tại Hội An: “Khách sạn Santa Sea Villa và rất nhiều khách sạn tại thành phố Hội An du khách đã đặt phòng trước rất nhiều. Chúng tôi gần như kín phòng trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 đến nay. Lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, du khách đến tham quan, lưu trú tại thành phố Hội An đông đúc như vậy. Chúng tôi cũng đã nhận được những booking của 3 tháng tiếp theo, đây là những tín hiệu phục hồi du lịch rất tốt khi khách du lịch châu Âu đã đến nhiều hơn”.

Thành phố Hội An đón hàng chục ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày.

Năm 2023, ngành du lịch - dịch vụ - thương mại tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trong phục hồi kinh tế của thành phố Hội An, chiếm tỷ trọng gần 64% trong tổng cơ cấu kinh tế thành phố. Khách tham quan du lịch ước đạt 4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế ước đạt 3 triệu lượt. Doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt gần 4.140 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2022.

Dấu ấn nổi bật trong năm 2023 là việc thành phố Hội An chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, qua đó tạo lập vị thế và thương hiệu mới cho thành phố. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam kỳ vọng, năm 2024, du lịch thành phố tiếp tục bứt phá. Thành phố Hội An nỗ lực để trở thành điểm đến chất lượng cao theo hướng du lịch xanh, dựa trên nền tảng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, bồi đắp tài nguyên thiên nhiên, nỗ lực bảo vệ môi trường:

Thành phố Hội An trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong ngày đầu năm mới 2024.

“Phát huy được tài nguyên du lịch tiềm năng cũng như lợi thế sẵn có của thành phố Hội An. Cần tiếp tục tạo ra không gian lan tỏa từ khu phố cổ Hội An đến khu vực làng quê, làng nghề, đến các vùng biển đảo. Chính du lịch biển đảo sẽ giúp chúng ta phát huy, khai thác tiềm năng của một khu vực bờ biển dài 7 km”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An nhấn mạnh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm 2024. Theo đó, từ tháng 3/2024 với thông điệp "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" kéo dài đến hết năm 2024, địa phương này triển khai mạnh các gói kích cầu phù hợp các thị trường khách trong các tháng thấp điểm của du lịch Quảng Nam.