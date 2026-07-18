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Khách nước ngoài "phải lòng" ngôi làng bình yên ven biển Đắk Lắk

Thứ Bảy, 06:01, 18/07/2026
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VOV.VN - Là một làng chài mộc mạc gắn liền với nghề biển, điểm đến Làng Lò (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) thu hút du khách nhờ cảnh quan tự nhiên, bản sắc văn hóa còn được gìn giữ. Du lịch cộng đồng tại đây có sự cộng hưởng từ quản lý, định hướng của địa phương kết hợp phát huy nội lực và các nguồn lực khác.

Đến Làng Lò trong những ngày hè tháng 7, du khách Grant Wilson (Australia) đã có những ấn tượng tốt đẹp về một điểm đến thanh bình và nguyên bản. Chia sẻ với VOV.VN, ông Wilson mô tả Làng Lò là một ngôi làng sạch đẹp và mộc mạc, nơi có bãi biển tuyệt vời, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn với mái ngói đỏ, chợ cá địa phương và những chiếc thuyền đầy hải sản tươi rói vừa đánh bắt được. Du khách này thực sự hài lòng và ngỡ ngàng khi dùng bữa tại một quán ăn địa phương với chỉ khoảng 55.000 đồng (tương đương 3 đô la Australia) cho một mâm cơm tươm tất.

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Vị khách nước ngoài chia sẻ trải nghiệm thú vị ở Làng Lò, cùng bữa ăn đáng nhớ tại một quán địa phương. Ảnh: Grant Wilson

"Đó là một ngôi làng rất đặc biệt, nơi hoàn hảo để thư giãn, tắm biển, đạp xe dạo quanh và đi bộ chụp ảnh. Tôi hy vọng sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa ở Làng Lò trong tương lai... Dường như cả cộng đồng ở đây cùng nhau chung tay dọn rác thải và cực kỳ chào đón du khách. Sẽ có nhiều người biết đến ngôi làng này vì nó thực sự rất độc đáo, và hy vọng trong tương lai sẽ không bị phát triển quá mức", ông Wilson chia sẻ.

Sự xuất hiện của các homestay nhỏ được cải tạo từ những ngôi nhà mái ngói đỏ xưa cũ cũng là điểm cộng lớn trong mắt du khách quốc tế. Ông Wilson hy vọng những ngôi nhà đặc trưng này sẽ tiếp tục được giữ gìn và cải tạo theo kiến trúc truyền thống, thay vì bị phá bỏ để nhường chỗ cho các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn. 

"Sẽ thật thất vọng nếu các khu nghỉ dưỡng lớn hơn được phép phát triển tại Làng Lò. Những ngôi nhà mái ngói, homestay, quán cà phê, nhà hàng quy mô nhỏ do người dân tự vận hành sẽ giữ cho ngôi làng sự quyến rũ và trải nghiệm chân thực... Du lịch sẽ mang lại việc làm cho những người trẻ tuổi trong làng, và cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương nếu họ có những ý tưởng mới. Tuy nhiên, cũng sẽ có nhiều áp lực lên cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng như thu gom rác thải và các hoạt động xây dựng. Chính quyền địa phương cần phải nhận thức rõ và lưu ý đến điều này", ông Wilson chia sẻ.

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Những ngôi nhà mái ngói đỏ tại Làng Lò gây ấn tượng với du khách.

Làng Lò có bề dày lịch sử gắn liền với quá trình hình thành vùng đất Phú Yên từ hơn 400 năm trước, nay thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Cái tên “Làng Lò” xuất phát từ những chiếc lò truyền thống từng được cư dân dùng để trụng, hấp và bảo quản cá sau mỗi chuyến biển, phản ánh rõ nét sinh kế gắn liền với biển cả. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt ven bờ, làm nước mắm cá cơm, đan lưới và chế biến hải sản.

Bên cạnh những bãi cát trải dài, làn nước xanh trong và cảnh quan thanh bình, Làng Lò còn nằm trong chuỗi liên kết các danh thắng, di tích nổi tiếng gần đó như Bãi Môn – Mũi Điện, di tích Vũng Rô - Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, đảo Hòn Nưa và di sản đường sắt tại khu vực Hòa Xuân. Đến với Làng Lò, du khách được hòa mình vào nét văn hóa đặc sắc như Lễ hội Cầu ngư, nghệ thuật bài chòi, hoặc trải nghiệm câu mực đêm, quăng lưới, làm nước mắm và lưu trú nhà dân.

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Ghé thăm những lò cá là trải nghiệm độc đáo tại Làng Lò

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp, trước đây chính quyền địa phương đã đưa định hướng phát triển du lịch Làng Lò vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Đến năm 2023, Đề án phát triển du lịch cộng đồng khu vực ven biển tại Hòa Hiệp Trung giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được thông qua, tạo cơ sở để người dân Làng Lò bắt đầu làm du lịch một cách quy củ, chuyên nghiệp và bền vững hơn, từng bước định vị thương hiệu du lịch tại địa phương.

Sau đó, Làng Lò được nghiên cứu, phát triển mô hình du lịch cộng đồng bền vững theo bộ tiêu chí của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), mở ra không gian cho du khách trải nghiệm đời sống bản địa và chung tay bảo tồn văn hóa biển.

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Làng Lò có bề dày lịch sử gắn liền với quá trình hình thành vùng đất Phú Yên từ hơn 400 năm trước

Phát triển du lịch theo định hướng này, địa phương tiếp tục gìn giữ quần thể kiến trúc độc đáo với hơn 700 căn nhà mái ngói đỏ mang đậm dấu ấn thời gian, tạo không gian văn hóa bản địa gắn liền với sinh kế biển truyền thống. Đồng thời, các làng nghề lâu đời như chợ cá hay các lò trụng cá truyền thống vẫn được duy trì một cách tự nhiên, như một không gian trải nghiệm sinh động cho du khách.

Tuyến đường tham quan kết nối liền mạch các điểm tâm linh như Lăng Ông với các homestay, tạo nên một hành trình văn hóa đặc sắc. Bên cạnh đó, phong vị ẩm thực mang đậm chất bản địa, được kết hợp từ nguyên liệu tươi ngon của ngư dân và nước mắm cá cơm để tạo thành các món như mì mắm, mì mực… đã tạo nên thương hiệu riêng cho Làng Lò.

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Hải Nam/VOV.VN
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