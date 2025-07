Khách quốc tế đến Việt Nam nửa đầu năm 2025 tăng 20% so cùng kỳ

Trong tháng 6/2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,46 triệu lượt người, giảm 4,3% so với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10,7 triệu lượt người, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 9,1 triệu lượt người, chiếm 85,2% lượng khách quốc tế đến và tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,4 triệu lượt người, chiếm 13,1% và tăng 10,9%; bằng đường biển đạt 181,4 nghìn lượt người, chiếm 1,7% và tăng 10%.

Khách du lịch tại phố cổ Hội An.

Đông Bắc Á hiện là nguồn khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, sau 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, CHND Trung Hoa là thị trường gửi khách nhiều nhất, với hơn 2,72 triệu lượt; Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 2,2 triệu lượt. Một số thị trường nổi bật về lượng khách đến còn có Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Campuchia, Nhật Bản, Ấn Độ...

Hầu hết các nguồn khách quốc tế chính của du lịch Việt Nam đã ghi nhận tăng trưởng sau 6 tháng đầu năm nay. Trong đó Nga là thị trường gửi khách có mức tăng cao nhất với 259.849 lượt, đạt 239,3% so với cùng kỳ. Lượng khách Philippines cũng có tăng trưởng cao ở mức 205,1% so với cùng kỳ, đạt 217.633 lượt. Một số thị trường khách ghi nhận mức giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Cộng hòa Séc.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 4,062 triệu lượt người, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước.