Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 bằng 80% trước đại dịch

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2023 đạt 1,21 triệu lượt người và bằng khoảng 80% lượng khách quốc tế trong tháng 8/2019 - thời điểm trước đại dịch Covid-19. Tháng 8/2023 cũng là tháng Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm 2023.

Tháng 8 thường được coi là tháng thấp điểm về đón khách quốc tế đến Việt Nam, tuy nhiên năm nay lượng khách tăng trưởng tích cực ở mức 17,2% so với tháng 7. Đáng chú ý là lượng khách từ Hàn Quốc tăng gần 100.000 lượt so với tháng 7/2023 (tăng 34,9%); lượng khách từ Trung Quốc tăng 17,7%; lượng khách từ Nhật Bản tăng 53,8%. Các thị trường nguồn ở Đông Nam Á tăng trưởng tích cực so với tháng 7, như Thái Lan tăng 30,8%, Campuchia tăng 12,4%, Philippines tăng 12,9%.

Ảnh minh họa.

Sau 8 tháng đầu năm, phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam là từ các nước châu Á (chiếm 76%). Hàn Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 2,27 triệu lượt (chiếm 29% tổng lượng khách) sau 8 tháng. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 949,9 nghìn lượt; Mỹ đứng thứ 3 với 502,9 nghìn lượt.

Cả năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 8 tháng năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt hơn 7,83 triệu lượt người, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 69,2% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch Covid-19.

Dự báo lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh vì cuối năm là mùa cao điểm khách quốc tế, cộng thêm tác động tích cực từ các chính sách visa thông thoáng đã có hiệu lực từ ngày 15/8 vừa qua. Các thị trường khách được miễn visa như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy... vẫn đang có tốc độ tăng trưởng cao. So với tháng trước, trong tháng 8/2023, lượng khách Tây Ban Nha đến Việt Nam đã tăng 156,4%, lượng khách Italy tăng 155,8%, khách Pháp tăng 46,9%.