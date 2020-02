Khách quốc tế giảm 15%, Đà Nẵng tìm phương án kích cầu du lịch

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona làm cho ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề. Hoạt động của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng sụt giảm chưa từng thấy, khách quốc tế giảm gần 15%.

Đà Nẵng hiện vẫn là điểm đến an toàn khi chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh dịch nCov nào.

Thời điểm này năm ngoái, Công ty Hải Vân Cát thành phố Đà Nẵng đón khoảng 70% khách du lịch là người Trung Quốc nhưng hiện tại công ty không đón được một đoàn khách nào. Công ty cũng đóng cửa 2 nhà hàng và 1 khách sạn vì không có khách.

Ông Nguyễn Minh Xoang, Tổng Giám đốc công ty Hải Vân Cát cho biết, nếu tình trạng này kéo dài thì rất mệt mỏi cho các công ty du lịch: "Hiện tại gần như không có một đoàn khách nào. Bên công ty tôi chủ yếu là đón khách Trung Quốc, làm Inbound (tour đi trong nước), outbound (tour đi nước ngoài). Ví dụ như làm outbound thì hiện khách nội địa người ta cũng đang rất e dè, không muốn đi, ví như Hàn Quốc, Đài Loan hoặc Thái Lan thì hiện tại khách đi cũng giảm và người ta cũng không đi nữa".

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours Đà Nẵng cho biết, hiện, số lượng dời tour hoặc hủy tour tại công ty khoảng 70%. Để cứu vãn phần nào những thiệt hại, ngoài việc tư vấn dời tour cho du khách đến tháng 4, công ty đang tập trung chăm sóc tốt cho lượng khách ít ỏi đang có để gây ấn tượng về chất lượng dịch vụ. Công ty cũng mua khẩu trang và nước diệt khuẩn tặng cho khách hàng; không tổ chức đưa khách đến những nơi đông người.

Theo ông Tùng, để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, các công ty lữ hành nên mở rộng thị trường điểm đến an toàn: "Các công ty lữ hành nên xúc tiến các đường bay đến những thị trường tốt mà không bị ảnh hưởng bởi dịch. Ví dụ như Đà Nẵng bây giờ đi đâu? Đà Nẵng lâu nay hay đi Trung Quốc là chính và ngược lại. Bây giờ chúng ta phải mạnh dạn mở đường bay, thay vì đi Trung Quốc giờ chúng ta đi đến Ấn Độ, Indonesia. Đây là những vùng an toàn mà nhu cầu đi du lịch rất cao. Đồng thời cần hỗ trợ giúp cho những đơn vị du lịch, nhà hàng, khách sạn, điểm đến cho người ta xoay chuyển thị trường".

Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, thời điểm này đang là mùa du lịch cao điểm đối với thị trường khách quốc tế, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh, lượng khách quốc tế tới thành phố giảm gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch giảm 4%, công suất buồng phòng của khối khách sạn 3 sao giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các khách sạn 3 sao phải hủy nhiều đoàn khách Trung Quốc. Hiện, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đưa ra giải pháp kích cầu du lịch, huy động các doanh nghiệp cùng hợp tác, chia sẻ nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, trước mắt các doanh nghiệp kinh doanh du lịch hạn chế tối đa thiệt hại do dịch nCoV gây ra: "Sở Du lịch thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để tập trung xúc tiến thị trường và cơ cấu lại các thị trường khách sắp tới để mình tìm kiếm, xúc tiến các nguồn khách. Để sau khi công bố kiểm soát được dịch thì sở Du lịch cũng sẽ công bố chương trình kích cầu du lịch, để sớm phục hồi các nguồn khách du lịch cũng như phục hồi các hoạt động kinh doanh du lịch"./.