Khai trương đường trượt Zipline sở hữu 3 kỷ lục Việt Nam

Ngày 25/6, tại Vinpearl Nha Trang, đường trượt Zipline sở hữu 3 kỷ lục Việt Nam gồm đường trượt liền mạch dài nhất, có độ dốc lớn nhất, và có cú nhảy tiếp đất cao nhất chính thức đi vào hoạt động. Đường trượt Zipline ấn tượng sẽ mang tới những trải nghiệm mới mẻ nhất, độc đáo nhất, góp phần đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi và khám phá, trải nghiệm cho du khách đến với “Đảo ngọc”.



Cụ thể, với độ dài 880m, đường Zipline này chính thức được ghi nhận là kỷ lục Việt Nam khi sở hữu “đường trượt liền mạch dài nhất” hiện nay. Đặc biệt, độ dài của Zipline Nha Trang còn vượt qua nhiều đường trượt nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới như Mega Zipline Santosa (Singapore), Dahilaya (Philippines)…



Bên cạnh đó, đường Zipline tại Vinpearl Nha Trang tiếp tục ghi dấu ấn là “đường trượt có độ dốc lớn nhất Việt Nam”, với độ dốc từ điểm đầu tới điểm cuối là 130m. Từ độ dốc đặc biệt này, những du khách ưa mạo hiểm sẽ thực sự thoả mãn khi tốc độ “bay” trên đường trượt có thể lên tới 100km/h.



Tại đích đến, du khách ưa thích trò chơi mạo hiểm sẽ được tận hưởng khoảnh khắc thử thách cao độ với cú nhảy quickjump từ độ cao 5,8m - thiết lập kỷ lục “cú nhảy tiếp đất cao nhất Việt Nam” hiện nay từ một đường trượt Zipline.

Đường trượt kỷ lục Zipline Vinpearl Nha Trang được trang bị 50 bộ trượt đai đơn, 10 bộ trượt ghế đôi và trượt nằm để du khách thỏa sức chinh phục những thách thức chưa từng biết tới trước đây.



Để đảm bảo an toàn tối đa, Vinpearl Nha Trang đã mời đơn vị thi công là Fantasticable AeroFun xây dựng và lắp đặt đường trượt Zipline. Đây là công ty nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng tuyến cáp trọng lực cho các trò chơi mạo hiểm trên khắp thế giới như đường Zipline Roccamassima dài 2225m tại Ý, với tốc độ trượt lên tới 110 - 160km/h; đường trượt Zipline Tyrolcable de Martigny dài 1000m tại Thụy Sĩ hay đường trượt Zipline La Colmiane của Pháp dài 2700m…



“Đội kỹ thuật của Fantasticable AeroFun có khả năng làm việc trên mọi địa hình, đảm bảo trò chơi mạo hiểm đạt đủ cả hai tiêu chí tốc độ và an toàn. Các công trình do AeroFun thực hiện đều đạt tiêu chuẩn ICAO – tiêu chuẩn an toàn được chứng nhận trên toàn cầu” – đại diện AeroFun cho biết.

Khai trương đường trượt Zipline với những kỷ lục mới, Vinpearl Nha Trang tiếp tục khẳng định tên gọi “hòn đảo của những kỷ lục”, bên cạnh Thuỷ cung quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, xe trượt núi lớn nhất Đông Nam Á, Đồi vạn hoa - Công viên 5 châu duy nhất tại Việt Nam, Vịnh phao nổi lớn nhất thế giới hay Sky Wheel – 1 trong 10 vòng xoay cao nhất thế giới…



Tự hào là đơn vị tiên phong cho sứ mệnh đưa tinh hoa Việt Nam ra thế giới và đưa tinh hoa thế giới về Việt Nam, Vinpearl không ngừng đổi mới, sáng tạo, đầu tư lớn và bài bản. Với những nỗ lực đó, Vinpearl xứng đáng là điểm đến hoàn hảo, trọn vẹn trong mùa hè này của mọi du khách.