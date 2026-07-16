Khánh Hòa tăng tốc chuyển đổi số du lịch trước Festival Biển 2026

Để kịp ra mắt trong dịp Festival Biển, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng các chuyên gia, đã làm việc với cường độ cao để số hóa hơn 20 danh lam thắng cảnh, di tích và điểm du lịch tiêu biểu như Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Trầm Hương, Hòn Chồng, Viện Hải dương học, Nhà hát Đó, bãi biển Nha Trang… Dữ liệu được quét 3D, ghi hình flycam, chụp ảnh 360 độ và xử lý ngay tại hiện trường để bảo đảm độ chính xác trước khi tích hợp lên nền tảng.

Cập nhật dữ liệu, số hóa các điểm tham quan

Ông Nguyễn Xuân Duy, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cho biết, sự kết hợp giữa báo chí và công nghệ sẽ tạo ra phương thức quảng bá hiện đại, giúp du khách tiếp cận thông tin và trải nghiệm điểm đến ngay từ trước chuyến đi: “Thế mạnh về báo chí đa phương tiện thì chúng tôi không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền còn đồng hành trong quá trình số hóa các điểm đến bằng cách kết hợp hình ảnh, công nghệ và dữ liệu. Trong mỗi câu chuyện, chúng tôi giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, khám phá và trải nghiệm các điểm đến. Công nghệ số là công cụ, còn báo chí là người kể chuyện khi hai yếu tố này kết hợp hài hòa, mỗi điểm đến không chỉ được giới thiệu mà còn được truyền cảm hứng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ”.

Phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh, thu thập dữ liệu tại địa điểm du lịch

Nền tảng số về du lịch Khánh Hòa không chỉ giới thiệu hình ảnh các điểm đến mà còn tích hợp tour tham quan 3D, bản đồ số, định vị, quy đổi tiền tệ, đặt tour trực tuyến, gợi ý khách sạn, nhà hàng, phương tiện di chuyển, các hoạt động Festival Biển cùng nhiều tiện ích như bãi đỗ xe, cứu hộ, y tế, vệ sinh công cộng... Qua đó, du khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin, xây dựng lịch trình và kết nối trực tiếp với các dịch vụ du lịch ngay trên thiết bị di động. Đây được xem là bước chuyển từ quảng bá truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm.

Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh số hóa các địa điểm du lịch

Chị Bùi Thị Ngọc Trâm, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng: “Trước đây thì em cũng xem các nền tảng số hóa văn hóa Chăm và thực sự là rất là ấn tượng vì hình ảnh đẹp, thông tin trực quan và dễ khám phá nữa. Em hy vọng là trong nền tảng mới cũng sẽ làm được như vậy, chỉ cần một đường link là có thể khám phá cả Khánh Hòa thu nhỏ rất thuận tiện để giới thiệu cho bạn bè ở xa”.

Theo bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia, Thường trực Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), với hơn 20 điểm đến được tỉnh Khánh Hòa lựa chọn số hóa và thời gian gấp rút trước Festival Biển, các chuyên gia đang tập trung xử lý, kiểm duyệt dữ liệu để bảo đảm nền tảng vận hành đúng tiến độ.

“Hiện nay có hơn 20 địa điểm nổi bật mà Khánh Hòa đã lựa chọn để đưa vào nền tảng du lịch số. Với lượng công việc và tiến độ gấp rút như vậy thì hiện tại toàn đội đang tập trung cao độ cho cái việc phân tích, xử lý các dữ liệu. Rà soát, kiểm duyệt các nội dung để đưa lên nền tảng du lịch số” - bà Hoàng Thị Bích Hạnh cho biết.

Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia, Thường trực Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, Cục Báo chí

Dự kiến ra mắt đúng dịp khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, Nền tảng du lịch số - Cẩm nang du lịch số Khánh Hòa không chỉ phục vụ du khách trong mùa lễ hội mà còn tạo nền tảng dữ liệu dùng chung cho ngành du lịch, góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến thông minh, hiện đại và giàu sức cạnh tranh.