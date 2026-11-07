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Khởi công Dự án Tổ hợp khách sạn kết hợp nông nghiệp sinh thái tại Mộc Châu

Thứ Bảy, 20:45, 07/11/2026
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VOV.VN - Tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, sáng 7/11, Công ty Cổ phần Highland Grands tổ chức Lễ khởi công Dự án Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sinh thái Highland Grands. Đây là một trong 7 dự án tỉnh Sơn La dự kiến khởi công trong quý IV năm nay.

Dự án do Công ty Cổ phần Highland Grands làm chủ đầu tư, được triển khai tại Khu nông nghiệp công nghệ cao, tổ dân phố Bó Bun, phường Vân Sơn, Sơn La trên diện tích dự kiến hơn 12ha, tổng vốn đầu tư hơn 230 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm và quy mô hoạt động thương mại, dịch vụ dự kiến khoảng 100.000 lượt khách mỗi năm.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án định hướng phát triển theo “Xây dựng ít hơn để thiên nhiên hiện diện nhiều hơn; đầu tư cho trải nghiệm để gia tăng giá trị cho điểm đến”, lấy cảnh quan tự nhiên và trải nghiệm của du khách làm trọng tâm. Theo quy hoạch, tổ hợp gồm hơn 100 phòng khách sạn, 73 căn bungalow và biệt thự nghỉ dưỡng thấp tầng. Mật độ xây dựng gộp toàn khu khoảng 8,5%, phần lớn diện tích được dành cho nông nghiệp sinh thái, cây xanh, mặt nước và không gian mở.

Một trong những điểm nhấn của dự án là khu nông nghiệp sinh thái có diện tích gần 6ha, chiếm hơn 45% tổng diện tích toàn khu; dự kiến cung ứng gần 400 tấn rau, củ, quả và 10.000 cây hoa lan mỗi năm, đồng thời trở thành không gian trải nghiệm để du khách trực tiếp tìm hiểu quy trình trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và thưởng thức nông sản.

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Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sinh thái Highland Grands định hướng phát triển theo phương châm "Xây dựng ít hơn để thiên nhiên hiện diện nhiều hơn".

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Hoàng Thị Hương Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Highland Grands khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật; chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, ưu tiên sử dụng lao động địa phương và tăng cường liên kết với cộng đồng.

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Bà Hoàng Thị Hương Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Highland Grands khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La ghi nhận, đánh giá cao việc Công ty Cổ phần Highland Grands tin tưởng, lựa chọn Sơn La để đầu tư; khẳng định đây là sự đồng hành có ý nghĩa, thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển của địa phương.

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Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La ghi nhận, đánh giá cao việc Công ty Cổ phần Highland Grands tin tưởng, lựa chọn Sơn La để đầu tư.

“Chúng tôi kỳ vọng, khi đi vào hoạt động Highland Grands sẽ trở thành một điểm đến có dấu ấn riêng, góp thêm một sản phẩm có giá trị vào bức tranh du lịch Mộc Châu; cùng với các khu, điểm du lịch hiện có, hình thành hệ sinh thái du lịch ngày càng phong phú, hấp dẫn", ông Hà Trung Chiến nói.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Highland Grands đã trao 50 triệu đồng kinh phí hỗ trợ cho Phường Vân Sơn nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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