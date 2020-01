Không tổ chức tour du lịch đến vùng có nguy cơ lây virus Corona

Theo đó, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần cập nhật thông tin chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của cơ quan chức năng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối đa lây nhiễm qua đường du lịch, có giải pháp kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình cụ thể theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ảnh minh họa.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam (inbound) cần tuân thủ nghiêm các quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về việc đảm bảo phòng chống lây nhiễm virus nCoV; Kịp thời báo cáo và tuân thủ chỉ đạo của các cơ quan chức năng địa phương nếu phát hiện trường hợp khách du lịch có biểu hiện ốm sốt nhất là khách du lịch đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã có bệnh nhân nhiễm virus nCoV; Thông tin, hướng dẫn cán bộ, nhân viên và người lao động có biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tránh để lây nhiễm nếu có trường hợp phát sinh liên quan đến khách du lịch.



Đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách đi du lịch nước ngoài (outbound), không tổ chức tour du lịch cho khách đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus nCoV cao theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế; Có biện pháp phòng chống dịch bệnh virus nCoV cho khách du lịch khi đi du lịch nước ngoài đồng thời hướng dẫn, thông tin đầy đủ đến du khách để khách chủ động phối hợp phòng chống dịch bệnh; Lưu ý hướng dẫn viên tăng cường theo dõi đảm bảo sức khỏe của khách đi tour, thông tin kịp thời đến các cơ quan y tế sở tại và cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài khi khách du lịch có vấn đề về sức khỏe, nhất là các triệu chứng liên quan đến virus nCoV.

Đối với các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch, thường xuyên cập nhật thông tin của các cơ quan chức năng hướng dẫn phòng chống dịch bệnh liên quan đến khách du lịch; Tuân thủ quy định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế dự phòng và sớm có các phương án phòng chống, cách ly, xử lý cụ thể nếu có trường hợp phát sinh lây nhiễm dịch bệnh qua đường du lịch hoặc trong cộng đồng dân cư, đảm bảo tuyệt đối an toàn, sức khỏe của khách du lịch, người lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Tổng cục Du lịch đề nghị các cơ quan quản lý du lịch địa phương, các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc thường xuyên cập nhật tình hình lây nhiễm virus nCoV trên trang web của Cục Y tế dự phòng (http://vncdc.gov.vn), nghiêm túc tuân thủ các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, chính quyền địa phương về việc triển khai các hoạt động phòng chống lây nhiễm virus nCoV trong lĩnh vực du lịch./.

Theo thông tin từ Bộ Y tế cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), đến ngày 23/01/2020 Trung Quốc đã ghi nhận 541 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 17 trường hợp tử vong, 15 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại 13 tỉnh/thành phồ gồm: Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Đông, Chiết Giang, Sơn Đông, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Vân Nam. Một số nước, vùng lãnh thổ đã ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập như: Thái Lan (04 trường hợp), Nhật Bản (01), Hàn Quốc (01), Đài Loan (01), Hoa Kỳ (01), Macao (01), Hồng Kông (01). Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người.