Khu sinh thái My Hill - điểm check-in sống ảo thu hút giới trẻ

Ngay sau khi đặt chân đến My Hill, bạn sẽ được nhân viên hướng dẫn cách làm thủ tục thuê lều trại và các vật dụng cần thiết tại bàn check in. Vì khu nghỉ dưỡng cách trung tâm Hà Nội không quá xa (khoảng 30-40 km) nên bạn có thể chọn đi một mình, đi theo cặp nhưng để được trải nghiệm hết những điều thú vị thì bạn nên đi theo nhóm. Kiểu cách và kích thước lều trại khá đa dạng để bạn có thể lựa chọn như: lều trại bằng vải, chòi nhỏ ven hồ, nhà cấp 4, nhà mái tranh… Sau khi chọn trại, bạn có thể lang thang quanh khu sinh thái chụp ảnh, đặc biệt bạn không nên bỏ qua khu đất trống ven hồ Đồng Quan. Khu cắm trại với các lều trại màu sắc sặc sỡ, là nơi lí tưởng để bạn lưu lại những bức hình selfie thật đẹp. Khu đường rừng ngập cây xanh thơ mộng, phiêu lãng cũng khiến các bạn trẻ thích thú. Khu thùng phuy là nơi được các bạn trẻ ưa thích hơn cả. Xích đu bằng lốp thơ mộng không thể thiếu trong các bức hình sống ảo. Sau khi dạo vài vòng quanh khu sinh thái, du khách có thể thổi lửa chế biến đồ ăn ngay tại khu lều trại. Du khách thường mang theo những đồ ăn được sơ chế sẵn từ nhà như rau củ, đồ nướng... Khu nghỉ dưỡng có rất nhiều cây xanh, không khí trong lành không chỉ thu hút các bạn trẻ mà còn là điểm đến lý tưởng cho các gia đình vào dịp cuối tuần. Và một điều thú vị khi tới My Hill là các bạn còn có thể ghé thăm một số địa điểm ngay gần My Hill như Phủ Thành Chương, núi Hàm Lợn, Đền Gióng...

