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Kiểm tra hoạt động du lịch tại khu vực Hòn Yến, bãi biển Phước Đồng

Thứ Sáu, 15:20, 17/07/2026
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VOV.VN - Sau khi ghi nhận các hoạt động tự phát, trái quy định gây ảnh hưởng đến du khách, cơ quan chức năng tại xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) đang tăng cường quản lý, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách du lịch.

Theo UBND xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk), thời gian gần đây một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã, như kinh doanh dịch vụ du lịch trái quy định, trông giữ xe tự phát... Các hành vi này có xu hướng gia tăng, phức tạp trong mùa cao điểm du lịch hè, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, doanh nghiệp; ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh du lịch và hình ảnh của du lịch xã Ô Loan.

Để bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách, UBND xã Ô Loan cho biết sẽ theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các khu, điểm du lịch, nhất là khu vực Hòn Yến, bãi biển thôn Phước Đồng, đầm Ô Loan và các điểm tập trung đông khách du lịch.

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Khu vực bãi biển thôn Phước Đồng, xã Ô Loan

UBND xã Ô Loan chỉ đạo Ban nhân dân các thôn có khu, điểm du lịch trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp tự ý tổ chức giữ xe, kinh doanh dịch vụ du lịch, bán hàng rong, dựng lều quán, lấn chiếm đất công, lòng đường, bãi biển và các hành vi chèo kéo, ép giá khách du lịch.

Ngoài ra cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, mua sắm, lưu trú, giữ xe và các loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch tại xã Ô Loan.

Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến, Hợp tác xã Du lịch Chiếu cói An Cư và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; niêm yết công khai giá dịch vụ; không tự ý tăng giá, ép giá, chèo kéo khách hoặc tổ chức các hoạt động ngoài phạm vi được phép. Tuyên truyền cho thành viên, người lao động và các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động phát hiện, thông tin kịp thời cho UBND xã và Công an xã đối với các trường hợp giả mạo đơn vị kinh doanh, kinh doanh trái phép hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh du lịch của địa phương.

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Nâng tầm Hòn Yến Đắk Lắk thành sản phẩm du lịch độc đáo

VOV.VN - Trong hành trình khám phá vùng biển Đông Đắk Lắk, Hòn Yến là một điểm đến hấp dẫn bởi những nét độc đáo riêng có. Núi nằm trên biển và có thể đi bộ tới chân núi trong mùa nước cạn. Không chỉ đẹp về phong cảnh, Hòn Yến còn thu hút bởi cách làm du lịch gần gũi của người dân nơi đây. 

Hải Nam/VOV.VN
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